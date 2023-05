Nikola Jokic second joueur de l’histoire à 300 points, 100 rebonds et 75 passes sur les 10 premiers matchs de Playoffs

Les Nuggets ont repris le lead cette nuit face aux Suns et ils le doivent comme toujours à un excellent Nikola Jokic, encore en triple-double. Le Serbe sort les (très) gros chiffres sur ces Playoffs 2023.

29 points, 13 rebonds, 12 passes. Un match de malade pour n’importe qui dans le monde mais un jour au boulot comme un autre pour Nikola Jokic. Après son carton à 53 points au Game 4, le Joker est reparti à l’assaut des Suns, cette fois avec succès. Si Devin Booker attire en ce moment tous les projecteurs avec son adresse insensée et son scoring, Nikola Jokic n’est pas en reste niveau stats. Sur ce second tour des Playoffs, le Serbe est le leader aux points, aux passes et il est même second aux rebonds.

Dans le détail, ça fait du 35 points, 13,8 rebonds et 10 passes de moyenne sur les cinq matchs contre Phoenix. Des stats dignes d’un MVP en puissance. Selon ESPN, le géant des Rocheuses est également devenu le second joueur de l’histoire de la Ligue à compiler 300 points, 100 rebonds et 75 passes sur les 10 premiers matchs de sa campagne de Playoffs. Seul un joueur avait réussi cet exploit avant, c’était Oscar Robertson en… 1963 !

Nikola Jokic is the 2nd player in NBA history with 300 points, 100 rebounds and 75 assists through his first 10 games of a postseason, joining Oscar Robertson in 1963. pic.twitter.com/vpz5ofKipP — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) May 10, 2023

Nikola Jokic est au sommet de son art en ce moment et Denver a de bonnes chances de croire à une place en Finale de Conférence. Les Nuggets ont désormais deux balles de match pour finir Phoenix, dont une à la maison si besoin. Trois ans après la bulle d’Orlando, la franchise du Colorado va-t-elle s’inviter une fois de plus dans le dernier carré ? Hasard du destin, elle pourrait bien affronter les Lakers pour une place en Finale NBA… comme il y a trois ans.

Source texte : ESPN Stats