Hier soir, ce n’était pas un simple match de Betclic Elite pour Victor Wembanyama. Il jouait a Nanterre, le club où son parcours de formation a commencé il y a plusieurs années. Pour son dernier passage sur le parquet des Verts, il a envoyé une belle petite ligne statistique, histoire de dire au revoir de la meilleure des manières.

Quelle autre manière de remercier son ancien club pour sa formation que de proposer son meilleur basket contre lui ? Bon, ce n’est sans doute pas ce que les supporters de la JSF auraient voulu, mais allez, sans rancune. Hier soir, Victor Wembanyama a posé 25 points, 17 rebonds, 4 contres et 3 passes au Palais des Sports de Nanterre. Il finit meilleur marqueur et rebondeur de la rencontre, avec, comme toujours, un arsenal offensif tout bonnement délirant.

À trois-points, dans la peinture, à mi-distance : aucun secteur de jeu ne lui résiste plus qu’un autre. On notera son premier quart-temps énorme (14 points, 8 rebonds) avant un passage à vide jusqu’à la mi-temps. Il se remettra à l’endroit au retour du vestiaire pour finir avec efficacité la partie. Au delà du match, on retiendra surtout son dernier passage à Maurice Thorez, une salle qui l’a vu mûrir au fil des années, sous le maillot de la JSF. La communion de l’Alien avec les supporters locaux en fin de match est particulièrement émouvante, et l’on sait que certains d’entre eux l’ont accompagné pendant plusieurs saisons, pour donner de la voix lors de ses matchs en jeune puis en pro. Son niveau de jeu actuel est en partie dû au travail effectué par Nanterre, alors merci pour tout, et peut-être à plus tard.

Sources : LNB/BeIN Sports