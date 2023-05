Dos au mur après avoir perdu contre Denver cette nuit (118-102), les Suns sont menés 3-2 dans cette demi-finale de Conférence. Surtout, Phoenix joue toujours sans son meneur titulaire. Blessé à l’aine lors du Game 2, Chris Paul a manqué les trois derniers matchs de la série. Problème pour les Suns : on vient d’apprendre que son absence pourrait se prolonger pour le Game 6…

C’est vrai qu’il fait chaud à Phoenix : les cactus, le désert, la sécheresse, le soleil et le 3-2 pour Denver. Tous les éléments sont réunis pour hyperventiler. Les fans avaient prévu de souffler un peu en revoyant Chris Paul à la maison pour le Game 6 mais le meneur de l’Arizona n’est toujours pas certain d’être en tenue jeudi soir à 4h. Déjà en pleine crise de rotation, les Suns n’ont malheureusement pour eux pas mille options pour compenser son absence. Voici les projections du Point God lorsque Tim MacMahon d’ESPN l’interroge sur la possibilité qu’il revienne au prochain match :

Asked Chris Paul about the possibility of him playing Game 6: “We’ll see. I’m trying to.” — Tim MacMahon (@espn_macmahon) May 10, 2023

“Nous verrons bien. J’essaie.”

On a donc de quoi être sceptique… Surtout lorsque les Suns se retrouvent dans l’obligation de gagner leurs deux prochains matchs dont un dans le Colorado pour rester en vie… Cette blessure n’arrange rien pour Phoenix. Même si le coaching staff de Monty Williams semble avoir plus ou moins résorbé leurs problèmes de banc, un Chris Paul, même à 38 ans, ne peut pas faire de mal. D’autant plus lorsqu’on voit que celui qui absorbe la plupart de ses minutes est… Cameron Payne. Même si la lumière brille peut-être trop fort pour lui, ça n’empêche pas de ne pas être satisfait de son apport. Avec Chris Paul sur le parquet, on ajoute une menace supplémentaire en attaque – au moins à mi-distance – et un apport à la création bien supérieur à l’apport de Payne. Monty Williams croise sûrement les doigts en ce moment.

Win or go home : l’adage des Suns pour les prochains jours. Adage d’autant plus dur à supporter lorsque tu sais que ton meneur titulaire est en civil sur le banc… Ah les bobos de Chris Paul en Playoffs, c’est toute une histoire quand même. Espérons pour lui et pour les fans de Phoenix qu’il pourra jouer jeudi soir à 4h pour le Game 6 !