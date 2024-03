Comme un symbole de la saison, les Phoenix Suns ont déçu ce dimanche soir en s’inclinant 118 à 110 face au Oklahoma City Thunder, tandis que Jusuf Nurkic a lui fait le travail et même un petit peu plus. En captant 31 rebonds, le Bosnien s’est offert le record de la franchise de l’Arizona.

Tel une oie destinée à l’abattoir à l’approche de Noël, Jusuf Nurkic s’est gavé cette nuit. Le pivot des Phoenix Suns donne satisfaction depuis son arrivée et a, cette fois, inscrit son nom dans le livre d’histoire des Phoenix Suns.

La franchise de l’Arizona est connue pour ne jamais avoir véritablement eu de poste 5 dominant dans son effectif. Historiquement adepte du jeu rapide et extérieur, personne n’avait jamais réussi à y atteindre les 30 rebonds dans un match. Exploit désormais réalisé par Jusuf Nurkic avec 31 prises face au Thunder, premier joueur à atteindre un tel total en NBA depuis Kevin Love en 2010.

14 rebonds en première mi-temps, 17 en deuxième, une performance dominante de A à Z. En face, Chet Holmgren n’a pas démérité avec 9 prises, mais s’est tout de même senti un peu seul. Un Welcome to the NBA moment, malgré la victoire finale de son équipe.

Avant Jusuf Nurkic, le record de rebonds en un match d’un joueur des Phoenix Suns appartenait à Tyson Chandler et Paul Silas. Les deux hommes avaient réussi, respectivement en 2016 et 1971, à atteindre les 27 prises.

Le pivot bosnien tourne à plus de 10 rebonds par match cette saison et est indispensable dans l’effectif de Frank Vogel. Car depuis novembre, lorsque le Big Three des Suns ne manque pas de rencontres, il manque des shoots, et il faut bien que quelqu’un puisse leur offrir une deuxième chance.

