Dans l’énorme fessée infligée par les Celtics aux Warriors dimanche soir (140-88), Jaylen Brown a fait du sale : 29 points en seulement 22 minutes pour JB, à 11/19 au tir dont 5/10 à 3-points. Une belle manière de sanctionner la stratégie défensive des Warriors, qui l’ont laissé volontairement ouvert derrière l’arc.

“J’ai trouvé ça un peu irrespectueux.”

Voilà ce qu’a répondu Jaylen Brown quand il a été interrogé après le match sur la stratégie défensive de Golden State hier soir à Boston. Quelques minutes avant l’entre-deux, Draymond Green et les Warriors avaient décidé de laisser Brown ouvert à 3-points pour privilégier la protection de la raquette. “Quand vous affrontez une équipe avec autant de menaces, vous essayez de trouver un point faible pour les déstabiliser” a justifié Stephen Curry après la rencontre.

Résultat ? 19 points lors des 7 premières minutes pour Jaylen Brown, avec cinq banderilles du parking.

Here’s Jaylen Brown hitting three three-pointers in 45 seconds after the Warriors decided to sag off him. https://t.co/nli0WEIfw8 pic.twitter.com/axdIZSor1U

— Noa Dalzell 🏀 (@NoaDalzellNBA) March 4, 2024

Alors que Kristaps Porzingis était absent côté Celtics, les Warriors voulaient forcer Jaylen Brown à prendre des tirs extérieurs. JB tourne cette saison à moins de 35% de réussite de loin, soit le pourcentage le plus faible parmi le cinq majeur de Boston. La stratégie défensive des Dubs peut donc théoriquement se comprendre, surtout quand on connaît la capacité de Jaylen à faire mal en pénétration. Mais le retour de flamme a été brutal.

“Honnêtement, j’étais un peu surpris. J’ai dû m’ajuster un peu, mais on a su en tirer profit” a déclaré Brown. “La plupart du temps, mon job est d’attaquer la raquette. On a suffisamment de shooteurs à 3-points dans l’équipe. Donc je ne prends pas beaucoup de tirs à 3-points cette saison. J’attaque la raquette et ça crée des ouvertures pour les autres. Mais si vous me forcez à shooter, je peux le faire aussi.”

Sous l’impulsion de Jaylen Brown, les Celtics ont creusé l’écart jusqu’à humilier les Warriors. 44-22 pour Boston après le premier quart-temps, 82-38 à la pause, 140-88 score final.

Une véritable humiliation.

Source texte : Yahoo Sports

More teams should take this strategy https://t.co/P8fDaSBZSy

— Jaylen Brown (@FCHWPO) March 4, 2024