Si Al Horford a volé la vedette à tout le monde avec 26 points dans le Game 1 face aux Warriors, si Derrick White s’est mis en mode Fred VanVleet pour aider les Celtics à renverser la rencontre, tout cela n’aurait pas été possible sans le gros coup de boost apporté par Jaylen Brown. Pour son tout premier match de Finales NBA, JB a pris ses responsabilités dans le dernier quart, et n’a pas oublié de rendre hommage à son coach Ime Udoka pour ça.

Il y a six ans de ça, Jaylen Brown était à l’Oracle Arena pour vivre les Finales NBA 2016 entre les Warriors et les Cavaliers. Il sortait tout juste de l’université de Californie, basée à Berkeley à une petite dizaine de kilomètres d’Oakland, et se préparait doucement pour la Draft. « Un jour, ce sera mon tour » déclarait JB à l’époque entre deux photos de Stephen Curry et une poignée de main avec Andre Iguodala. On peut dire qu’il avait vu juste. Si les Warriors n’évoluent plus à l’Oracle mais au Chase Center de San Francisco aujourd’hui, Jaylen participe bien à l’ultime série de la saison face aux Dubs et il n’a pas perdu de temps pour poser son empreinte sur la série. Celui qui était un peu impressionné par l’atmosphère des Finales en 2016 a montré que son inexpérience sur la plus grande des scènes ne pèse pas bien lourd face à la confiance avec laquelle il évolue aujourd’hui.

Jaylen Brown scored 10 points in Q4 igniting the @celtics run to take control of Game 1 and take a 1-0 series lead!@FCHWPO: 24 PTS, 7 REB, 5 AST, 2 STL pic.twitter.com/Tvf1fhJCuw — NBA (@NBA) June 3, 2022

Son Game 1 contre Golden State ? 24 points, 7 rebonds, 5 passes, 1 contre et 2 interceptions à 10/23 au tir. Lourd ! Mais encore plus que la production statistique, Jaylen est surtout celui qui a mis les Celtics sur orbite pour leur permettre de réaliser un magnifique comeback. Dans la première moitié du quatrième quart-temps, Brown a enchaîné les big plays au scoring et au playmaking, le scoring passant ainsi de 92-80 pour les Warriors à 103-103. Il a scoré l’ensemble de ses dix points de la période en l’espace d’environ six minutes, avec en plus quatre de ses cinq passes décisives. Dans le jargon, on dit qu’il a tout simplement take over, mêlant adresse, agressivité, et bons choix offensifs. Une performance qui est – selon JB – tout simplement le résultat d’une plus grande responsabilisation de la part de son coach Ime Udoka cette saison. Voilà ce que Jaylen a déclaré en conférence de presse après le Game 1.

« Dès qu’Ime est arrivé, il a voulu mettre le ballon dans mes mains plus souvent, plus qu’à n’importe quel autre moment de ma carrière. J’ai progressé en accumulant cette expérience. Parfois je lis mal le jeu, je suis humain et je fais des erreurs. Mais j’ai l’impression que si vous me mettez le ballon entre les mains, la plupart du temps je vais mettre l’équipe en position de gagner. Ce soir [jeudi, ndlr.], j’étais lancé dans le quatrième quart. J’ai vraiment bien lu le jeu. On a pu faire une série qui nous a permis de revenir dans le match et gagner. »

10 points et 5 passes dans le dernier quart-temps d’un match de Finales NBA, c’est quelque chose que seuls Jimmy Butler (en 2020) et Kobe Bryant (2008) ont réussi à faire sur les 25 dernières années (h/t ESPN). Quand vous vous retrouvez dans la même catégorie que ces gars-là, c’est que vous venez de réaliser quelque chose de spécial. Voir Jaylen Brown dans ce rôle de créateur quand Jayson Tatum galérait au scoring et que les Celtics avaient besoin de quelqu’un pour prendre les choses en main, c’est un joli symbole de l’évolution de JB. On le sait, grandir en tant que playmaker n’a pas toujours été facile pour Jaylen, et il a eu quelques trous d’air sur ces Playoffs lors des matchs où il ressemblait à une machine à turnovers. Mais au final, il a profité des opportunités qui lui ont été données pour progresser et on voit le résultat aujourd’hui : une grosse victoire dans un Game 1 de Finales NBA sur le parquet des Warriors.

Sans Jaylen Brown qui step-up, les Celtics n’auraient jamais réalisé cet incroyable quatrième quart-temps, remporté 40-16 grâce à une accumulation de banderilles longue distance et une défense au taquet. JB a en quelque sorte préparé la table pour que les C’s puissent déguster la victoire, et grâce à lui (entre autres) Boston mène aujourd’hui 1-0 dans la série.