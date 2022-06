Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce vendredi 10 juin, c’est un joli programme que nous propose la NBA avec le Game 4 des Finales entre les Celtics et les Warriors. Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d'entre vous. L'objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n'oubliez jamais de jouer de manière responsable, c'est-à-dire en misant uniquement de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre.

03h00 : Celtics (1,61) – Warriors (2,45)

Le pari qu’on sent bien

Jayson Tatum et Stephen Curry marquent tous les deux minimum 25 points (2,10) : à 2-1 pour les Celtics avec un Game 4 à jouer à Boston, c’est le match le plus important de la saison car c’est véritablement celui qui pourrait déterminer la suite des Finales NBA. Typiquement le genre de match où on attend les meilleurs joueurs au taquet. Stephen Curry d’un côté, Jayson Tatum de l’autre. Le premier réalise des Finales exceptionnelles avec plus de 31 points de moyenne, scorant plus de 25 unités dans chacun des trois premiers matchs. Quant au second, il monte en puissance et a atteint la barre des 25 lors des deux dernières rencontres. De quoi nous donner un gros duel entre ces deux phénomènes ? Nous on met une pièce dessus.

Une petite folie pour finir ?

Les Celtics l’emportent avec un total de points inférieur à 214,5 (2,55) : plutôt 2-2 ou 3-1 cette nuit ? Vu la dynamique de la série, on voit bien Boston faire le break. Certes Stephen Curry devrait répondre présent mais la défense des Celtics est tellement solide qu’on voit les Verts repartir avec la win devant leur public chaud bouillant, tout ça sur un score un peu plus faible que celui du Game 3 (116-100). Le match sera probablement un peu haché et surtout bien tendu, ce qui pourrait se répercuter directement sur le tableau d’affichage. Les matchs à enjeu comme ça, ce sont rarement les plus beaux en matière de jeu.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

