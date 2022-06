Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce jeudi 2 juin, c’est un joli programme que nous propose la NBA avec le grand début des Finales entre les Warriors et les Celtics. Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

03h00 : Warriors (1,59) – Celtics (2,50)

Le pari qu’on sent bien

Les Warriors remportent le Game 1 avec un Stephen Curry à minimum 20 points (1,90) : Golden State a l’habitude des Finales NBA sachant que c’est la sixième participation pour les Warriors. Pour les Celtics ? Ce sera une grande première, et ça pourrait bien se voir dans le Game 1 de cette nuit. La pression, l’atmosphère du Chase Center, tout ça tout ça. Alors on voit plutôt les Dubs bien entrer dans la série en prenant cette victoire pour mener 1-0. Et avec ça, un Stephen Curry à minimum 20 points. On sait que la défense de Boston est très forte alors on ne place pas la barre trop haut, mais on attend quand même du sniper la petite vingtaine histoire de montrer à tout le monde qu’il veut bien choper ce fameux titre de MVP des Finales.

Une petite folie pour finir ?

Les deux équipes terminent avec moins de 203,5 points en combiné (2,75) : les Warriors sont redoutables en attaque et Boston sait aussi mettre le ballon dans le panier, mais on parle des deux meilleures défenses de la saison régulière. Alors logiquement, on a envie de miser sur un match défensif, d’autant plus que sur un Game 1 des Finales, l’enjeu prend parfois le pas sur le jeu. Moins de 203,5 points entre les deux équipes, ça se tente.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

