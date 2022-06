Jouant leur tout premier match de Finales NBA sur le parquet du TD Garden cette nuit, Jaylen Brown et Jayson Tatum ne voulaient pas passer à côté de l’événement. Pas après tous les efforts déjà réalisés jusqu’ici pour mener les Celtics à seulement trois victoires d’un titre de champion. Alors très vite, JB a montré aux Warriors qu’il était prêt à en découdre, avant que JT ne prenne les choses en main.

Quand vous avez 25 ans et que vous faites vos grands débuts en Finales NBA devant un public aussi exigeant et connaisseur que celui de Boston, vous pouvez avoir un peu la tremblote. Mais visiblement Jaylen Brown ne fait pas partie de ces gens-là. JB avait déjà montré lors du Game 1 à Golden State que l’enjeu ne lui faisait pas peur du tout, il l’a prouvé une nouvelle fois cette nuit. Et ce dès l’entre-deux. Car si les Celtics ont terminé le premier quart-temps en étant devant 33-22, c’est en grande partie grâce au début de match XXL de Jaylen : 17 points rien que dans les douze premières minutes (record en carrière égalé pour les Playoffs), avec trois assists en prime, bonjour le mec en mission. Ce qu’on a particulièrement kiffé chez Brown ? Ses prises de décisions et ses initiatives offensives, que ce soit dans le scoring ou dans le playmaking. On avait vu JB galérer parfois sur ces Playoffs en enchaînant les turnovers et en confondant vitesse et précipitation, là c’était tout l’inverse. Quand il fallait attaquer, il a attaqué. Quand il fallait dégainer, il a dégainé. Quand il fallait trouver un partenaire ouvert, il l’a trouvé. Quand il a fallu bouger sans ballon pour s’ouvrir le chemin du cercle, il a bien bougé sans ballon. Pour résumer, Jaylen Brown a coché quasiment toutes les cases du début de match parfait, lui qui n’a pas hésité à rejeter un écran de son copain Derrick White histoire de pouvoir attaquer Draymond Green en un-contre-un. Cela vous montre un peu le mindset qu’il possédait sur ce début de match.

Jaylen Brown got off to a 🔥 start dropping 22 first-half points on his way to 27 points and the @celtics Game 3 victory!@FCHWPO: 27 PTS, 9 REB, 5 AST, 4 3PM pic.twitter.com/5H9iDlPNYf — NBA (@NBA) June 9, 2022

Par la suite, JB a été un peu moins en vue en matière de production offensive pure (10 points et 2 passes sur le reste du match, 22 points à la pause et 27 à la fin), mais ce n’est pas pour autant qu’il a perdu son impact, lui qui a également bien répondu sur le plan défensif. Demandez donc à Klay Thompson, qui s’est pris une bâche monumentale dans le dernier quart de la part de Brown. Continuant à peser sur le match jusqu’à la fin, Jaylen a préféré laissé les clés à son pote Jayson Tatum, qui était lui en mode diesel pour monter progressivement en puissance au fur et à mesure de l’avancée de la rencontre. Brillant d’abord à travers sa capacité à faire jouer ses teammates et peut-être un peu gêné par son épaule droite pour véritablement peser au scoring, Tatum a ensuite fait preuve de plus en plus d’agressivité notamment dans des situations de un-contre-un, lui qui a enchaîné les pénétrations pour finir près du cercle. Le genre d’initiatives autoritaires qu’on kiffe chez JT et qui mettent évidemment une grosse pression sur la défense d’en face. Quand il a eu un match-up favorable face à Stephen Curry et Kevon Looney ? Pas de pitié, il a tout fait pour en profiter. Au final, la feuille de stats est complète : 26 points dont huit dans le dernier quart-temps, 6 rebonds, 9 passes (pour seulement 2 turnovers), 9/23 au tir dont 3/9 de loin et 5/6 aux lancers. Une performance dans la lignée de ses beaux Playoffs, JT étant aujourd’hui le joueur totalisant à la fois le plus de points et d’assists sur cette postseason 2022. Cerise sur le gâteau, Jayson Tatum et Jaylen Brown sont devenus le premier duo de moins de 25 ans dans l’histoire des Celtics à finir un match de Finales NBA avec minimum 25 points chacun. Et quand vous ajoutez à ça la belle production de Marcus Smart cette nuit (24 points, 7 rebonds, 5 passes), vous vous retrouvez carrément avec le premier trio en 20-5-5 en Finales NBA depuis Magic Johnson – Kareem Abdul-Jabbar – Michael Cooper en 1984. Pas rien !

La domination athlétique et physique des Celtics sur cette rencontre a été bien symbolisée par les performances des Jay Brothers. En attaque comme en défense, du début à la fin, Jaylen Brown et Jayson Tatum ont su guider les Celtics aux côtés des grosses contributions de Smart, Robert Williams III et les autres. Le titre NBA n’a jamais été aussi proche !