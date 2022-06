Les Finales débarquent à Boston ! L’air froid de la Nouvelle-Angleterre doit permettre aux Celtics de prendre un avantage décisif dans la série… mais les Warriors sont habités par la chaleur californienne depuis le dernier match. Glace ou feu ? Il fallait choisir les cristaux, puisque ce sont les locaux qui remportent un succès empreint de maîtrise.

On a eu peur que ce premier match de Finales à Boston depuis douze ans soit retardé. Pourquoi ? Le panier des Warriors est trop haut de cinq centimètres, la tuile. On ne la fait pas à Stephen Curry, et l’équipe technique doit venir mettre un petit coup de tournevis. Bon allez, le match peut commencer. Tout le monde est là, même l’iconique supporter chauve qui pointe tous les joueurs adverses du doigt sur les lancers-francs. Il faut croire qu’il arrive à déstabiliser Golden State, car ce début de match est une catastrophe pour les Californiens. Physiquement, c’est un monde qui sépare les deux équipes. Galvanisés par une réussite au large plus que satisfaisante et un Jaylen Brown de FEU, les Celtics mettent les choses au clair d’entrée : ici c’est Boston. Hormis Kevon Looney, les Guerriers subissent défensivement sans répondre. Le basket se joue malheureusement à cinq contre cinq. La petite zone de Steve Kerr est cassée sur chaque drive, les flottements sont mal gérés et les extra passes locales facilitées. Les temps-morts s’enchaînent mais la solution n’arrivera que par un durcissement physique du jeu de GS. Les statistiques à la pause illustrent d’ailleurs très bien cette grande différence d’énergie dépensée par les deux équipes. 24 – 14 aux rebonds en faveur des C’s, qui ont aussi distribué cinq caviars de plus que l’adversaire. Si l’écart monte jusqu’à 18 points, un court relâchement agrémenté de pertes de balle laisse les Warriors revenir en un éclair sous le double digit lead. Klay Thompson retrouve la mire et compile 15 points, tandis que Steph Curry est à 14, merci à Marcus Smart de se prendre une danse sur chaque drive du Chef. Côté C’s, Jaylen est déjà à 22 points, c’est un peu le proprio du TD ce soir hein. Au tableau d’affichage, ça fait 68-56 Boston.

Eh, on a critiqué un peu les Warriors ? Attendez, c’est le troisième quart là. Ça veut dire régalade, ça veut dire Stephen Curry qui commence à prendre des tirs de zinzin de l’espace et à les rentrer. Deux shoots de loin avec Al Horford comme parasol, ça impressionne un peu tout le monde. Souci, une petite main qui traîne pour chiper une balle à Marcus Smart lui donne sa quatrième faute, déjà. Attention, la patrouille l’a à l’œil. L’écart se réduit, Beantown déjoue, rate beaucoup de tirs ouverts et bon sang MONSIEUR Steph ! 3+1 puis nouvelle fléchette longue portée en sortie d’écran… et Golden State prend la tête, attendez c’est complètement fou ? Grâce aux coups de sifflets, les C’s parviennent à tenir en convertissant leurs passages sur la ligne de réparation. La tête est reprise par les locaux, mais ça ne tient qu’à un fil. Sorti se reposer un petit peu, c’est surtout l’absence de Steph qui fait baisser en régime les Guerriers. Klay assure, mais Jordan Poole est un peu en difficulté. Il reste douze minutes, on est à quatre points d’écart en faveur de Boston. C’te festin auquel on va avoir droit…

Oui mais voilà. Si Steph nous a offert des banderilles tout droit sorties de 2016, il n’a plus l’âge qu’il avait à l’apogée de son jeu. On a senti la fatigue du meneur et les Warriors le payent cher : deux pertes de balles consécutives, deux paniers donnés aux Celtics. Les dix points d’écart sont à nouveau franchis. Ces C’s ont pris un sacré orage en retour de mi-temps, mais ils ont su faire preuve d’abnégation pour résister. On a parlé de Jaylen Brown, et Jayson Tatum a envoyé une pure seconde période… mais le joueur qui a vraiment fait un chan-tier pour aider les Celtics à gagner, c’est Robert Williams III. Du rebond, du contre, du rebond encore. Il aura donné trois secondes chances à Boston, qui ont toutes été converties derrière. Numériquement ? Dix rebonds, et quatre crêpes, bienvenue dans le Morbihan. On a bien sûr un petit sentiment de frustration quand on pense aux Warriors. Les Splash Bros en collent 56 à deux, mais les pertes de balle en début de dernier quart auront fait trop de mal. En encaissant 68 points en une mi-temps, il est impossible de prétendre à grand-chose. Le prochain match est déjà dans 48 heures, il faut prendre du repos et revenir le couteau entre les dents pour ne pas concéder une balle de match.

Les Celtics ont livré une partie de patron. Ils ont flanché dans le troisième quart sans pour autant craquer, et ont su faire le travail de bout en bout. Avec un succès chèrement acquis, les Celtics ont l’opportunité de prendre une balle de match dès vendredi soir. Les Warriors sont déjà dos au mur, obligation de se reprendre mais les organismes semblent déjà… bien entamés.