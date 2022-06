Après deux premiers matchs du côté de la Baie de San Francisco, changement d’ambiance ce soir. Direction le Grand Est et Boston, qui va accueillir son premier match de Finales NBA depuis 2010 et l’ère Big Three. Et à 1-1 avant le Game 3, on peut s’attendre une énorme ambiance à l’intérieur du TD Garden. Allez, preview !

S’il y a bien une stat à retenir en vue du match de cette nuit (3h du matin), c’est celle-là : 82,7%. Que signifie-t-elle ? Non, ce n’est pas la probabilité de voir Draymond Green et Grant Williams s’embrouiller lors du Game 3, puisque celle-ci est de 99,9% d’après les dernières estimations. Ce n’est pas non plus le pourcentage de chances d’entendre Mike Breen balancer un « BANG ! » pour son retour, car ça c’est déjà acté. C’est plutôt le pourcentage des équipes qui ont remporté le titre après avoir gagné la troisième manche alors que la série était à égalité 1-1. Si l’on en croit les chiffres officiels de la NBA, c’est un scénario qui est arrivé à 39 reprises dans l’histoire de la Grande Ligue. 39 fois, les Finales NBA ont vu les deux équipes se quitter sur un score de parité après les deux premiers matchs, pour ensuite se retrouver lors d’un Game 3 crucial. Sur ces 39 confrontations, l’équipe qui a pris l’avantage 2-1 a fini par remporter la série à 32 reprises. 32-7, cela fait 82,7%. Alors même si ce n’est pas un Game 7 sur le papier, on est potentiellement devant un très gros tournant qu’il va falloir bien négocier des deux côtés. Côté Boston, une défaite ce soir signifierait la perte de l’avantage du terrain récupéré lors du Game 1, et donc la nécessité de gagner une nouvelle fois (au moins) au Chase Center pour espérer remporter la bagouze. Chez les Warriors par contre, un revers leur mettrait un gros coup de pression sur les épaules. Parce que c’est pas vraiment le bon plan de débarquer dans un TD Garden en feu lors du Game 4 en étant menés 2-1 au score. Alors certes, les Dubs ont déjà réussi à se sortir de ce genre de situation et font partie des sept équipes à avoir renversé une série suite à une défaite dans un Game 3 (remember les Finales 2015 contre Cleveland), mais la bande à Stephen Curry a bien conscience qu’une grande partie des Finales NBA se joue potentiellement cette nuit.

Si on veut rester dans les chiffres, la bonne nouvelle pour Boston c’est que les Celtics sont invaincus après une défaite en Playoffs cette année. Six matchs, six victoires. La mauvaise, c’est que les hommes d’Ime Udoka n’affichent qu’un bilan de cinq victoires pour quatre défaites devant leur public. Pour la faire courte, le TD Garden n’est pas vraiment une forteresse imprenable en ce moment malgré la grosse ambiance qui y règne à chaque soir de match. Parfois, on a même l’impression que l’attente du public très connaisseur de Boston peut brider l’équipe de Jayson Tatum. On espère pour les Verts qu’ils arriveront véritablement à se libérer car le Garden sera peut-être plus bruyant que jamais cette nuit. Cela fait douze ans que le public de Beantown attend un match de Finales NBA. Douze ans, depuis ce Game 5 entre les Celtics de Kevin Garnett, Paul Pierce et Ray Allen, et les Lakers de Kobe Bryant, Pau Gasol et Phil Jackson. Cette année-là, le Game 3 de la série se déroulait également à Boston, le… 8 juin 2010 exactement. Une autre époque, mais des souvenirs toujours bien ancrés. Et on ne serait d’ailleurs pas étonnés de voir The Truth et d’autres anciennes gloires des C’s se pointer au TD Garden pour soutenir leur franchise de cœur.

Un Game 3 de Finales NBA, au TD Garden, avec deux équipes à égalité 1-1, franchement que voulez-vous de plus ? C’est le rêve de tout fan de balle orange. Le rendez-vous est évidemment immanquable à 3h du matin, alors préparez tout ce qu’il faut pour être au taquet.