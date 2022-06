Passé à un Nikola Jokic d’être élu MVP en 2021-2022, Joel Embiid n’est pas découragé pour autant. Alors que l’entre-deux saisons commence à peine, le pivot serait déjà de retour à la salle pour bosser en vue de la saison prochaine. Une bonne nouvelle pour les Sixers, qui pourraient voir une nouvelle version de Jojo se pointer au training camp dans quelques semaines.

Eliminés au deuxième tour des Playoffs par le Heat, Joel Embiid et les Sixers sont en vacances depuis quelques semaines déjà. Même s’il a été devancé par Nikola Jokic dans la course du MVP cette année, le Camerounais vient de nous sortir une pure saison (30,6 points, 11,7 rebonds et 4,2 passes), mais il n’a pas réussi à porter son équipe au tour suivant, victime de plusieurs blessures au visage et à la main. Loin de se laisser abattre, The Process a profité de ces premières semaines d’intersaison pour se refaire une santé en passant par la case « opération » pour ses bobos au pouce, une façon de repartir sur de bonnes bases avant une saison qui pourrait être encore meilleure pour le pivot. En tout cas, ce dernier envoie des signes très positifs dans ce sens : d’après Kevin O’Connor de The Ringer, l’intérieur serait déjà au taf pour préparer la saison prochaine. Une reprise en douceur étant donné qu’il ne doit pas encore avoir complètement récupéré de son passage sur le billard, mais une info symbolique de l’état d’esprit qui anime Jojo, qui veut tout casser pour la reprise de cet automne. Le journaliste américain nous en dit plus sur ses intentions pour cet été :

« Embiid est prêt. Il était candidat MVP pour la deuxième saison de suite et il ne cesse de progresser. Il vient d’avoir 28 ans, donc il lui reste du temps pour améliorer son jeu. Des sources disent qu’il est déjà en train de travailler dans cette intersaison, notamment pour attaquer le périmètre et finir au panier. […] Si Embiid développe sa capacité à jouer dans le périmètre, cela pourrait enlever un peu de pression à James Harden et Tyrese Maxey. »

Joel Embiid aurait donc prévu de travailler son jeu loin du cercle. Quand on voit à quel point il est déjà dominant physiquement dans la raquette et adroit (49,9% au tir, 37,1% derrière la ligne et 81,4% aux lancers), on se dit qu’Embiid pourrait vraiment être indéfendable s’il développait un peu plus ses capacités de playmaking. Une façon aussi de moins dépendre des perfs irrégulières de James Harden et de le libérer pour qu’il gagne en efficacité. Alors qu’ils n’ont montré que des bribes de ce qu’ils pourraient faire sur pick and roll, le duo Harden-Embiid pourrait enfin trouver la bonne alchimie la saison prochaine. Parce qu’on le sait, tous les candidats au titre s’appuient sur au moins deux top joueurs pour multiplier les menaces. L’été studieux de Jojo pourrait donc bien rapporter gros aux Sixers.

À 28 ans, Joel Embiid arrive doucement dans son prime mais ne veut plus perdre de temps. Avec un statut désormais reconnu de candidat au titre de MVP, le pivot veut continuer à progresser pour atteindre les sommets. Et si la mayonnaise prend avec James Harden, les Sixers pourraient être plutôt compliqués à jouer la saison prochaine, même au printemps.

Source : The Ringer