Sur l’ensemble de la campagne des Playoffs 2022, on a souligné la capacité des Celtics à rebondir après une défaite. Mais cette nuit à Golden State, Boston n’a pas su réagir après son revers du Game 4. Au contraire, les hommes d’Ime Udoka sont retombés dans leurs travers au pire moment.

7 victoires – 0 défaite. Voilà le bilan que possédait Boston en sortie de défaite sur ces Playoffs 2022. Si les Celtics ont parfois fait preuve d’irrégularité pendant cette postseason, il y a bien une chose qu’on ne pouvait pas leur enlever : leur force de réaction, notamment dans les moments les plus difficiles. Contre les Bucks, les Verts ont remporté trois matchs après un revers, dont un Game 4 crucial à l’extérieur ainsi qu’un Game 6 à élimination sur le parquet des champions en titre. Face à Miami en Finales de Conférence Est, Jayson Tatum et ses copains ont pris le Game 2, le 4 et bien évidemment le 7, à chaque fois après avoir perdu le match précédent. Et dans ces Finales NBA contre Golden State, Boston s’est imposé lors de la troisième manche en offrant une belle réponse devant son public du TD Garden, suite à la défaite du deuxième match au Chase Center. Mais cette invincibilité, ce bilan parfait de 7-0, il fait désormais partie du passé. Car cette nuit à San Francisco, les Celtics sont donc tombés 104-94, enchaînant ainsi deux défaites de suite pour la première fois des Playoffs. Niveau timing, ça tombe plutôt mal puisque Boston se retrouve désormais mené 3-2 au stade des Finales NBA. On attendait une réaction de la part de la bande d’Ime Udoka, au lieu de ça elle est passée au travers dans deux moments cruciaux du match : le premier et le quatrième quart. Mauvaise entame + mauvaise gestion du money time, habituellement ça résulte en une défaite. Même si pour une fois c’est bien Boston qui a dominé le troisième quart habituellement réservé à Golden State.

Clairement, avec deux matchs de suite à gagner contre les Warriors de Stephen Curry, les Celtics sont aujourd’hui devant le plus gros test de leur saison. Le boss de fin en quelque sorte. Celui qu’il faut battre à tout prix pour espérer aller au bout. On ne va pas se mentir, à chaud ça ne sent pas très bon pour les C’s. Mais même si Boston n’est désormais plus invaincu après une défaite, hors de question d’enterrer les Verts. Ils ont trop souvent montré leur résilience sur ces Playoffs pour ne pas croire en leur capacité à rebondir, et il y a des raisons concrètes d’y croire. Raison numéro 1 : le Game 6 de jeudi se déroulera dans un TD Garden de feu, avec des Celtics ultra revanchards après leurs deux défaites – il faut le dire – assez rageantes. Raison numéro 2 : on voit clairement que les pensionnaires de Beantown ont tout ce qu’il faut pour égaliser à condition qu’ils arrêtent de faire des cadeaux à l’adversaire. Raison numéro 3 : ils ont prouvé au cours des dernières semaines qu’ils possédaient la solidité mentale nécessaire pour résister à la pression d’un match à élimination, en remportant trois victoires sur chaque match couperet qu’ils ont pu jouer au cours de leur parcours. Jamais trois sans quatre ? On a envie d’y croire pour Boston, qui ne peut pas quitter les Finales NBA de la sorte. En tout cas nous on veut qu’une seule chose au final : un Game 7 entre les Celtics et les Warriors au Chase Center dimanche prochain. Parce qu’il n’y a rien de mieux pour boucler en beauté une saison NBA. Boston peut-il nous l’offrir ?

Deux défaites de suite pour Boston, ce n’était pas arrivé depuis fin mars lors des dernières échéances de la saison régulière. Les Celtics devront désormais répondre par deux victoires, une chez eux et une autre en terre hostile pour espérer soulever le Larry O’Brien Trophy. Le plus grand défi de leur incroyable saison.