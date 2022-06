Stephen Curry était jusqu’ici un MVP des Finales en puissance, normal puisqu’il avait envoyé trois matchs d’un niveau juste exceptionnel. Cette nuit, ce fut en revanche bien moins reluisant. Le Chef n’a même pas pu planter le moindre 3-point dans la partie… ce qui n’était plus arrivé depuis 2016, ça fait un petit bout de temps ça quand même.

132 : c’est le nombre de matchs de Playoffs d’affilée durant lesquels Stephen Curry a inscrit au moins un tir à 3-points. 233 : le nombre de matchs NBA d’affilée durant lesquels Steph à planté au moins une fois depuis le Golden Gate Bridge. Deux séries ahurissantes qui ont donc pris fin cette nuit, puisque Baby Face n’a pas réussi à trouver le cercle depuis l’extérieur de l’arc lors du Game 5 des Finales. Ça en fait des soirées passées à être prolifique, vous ne trouvez pas ? Allez, on augmente encore un peu la dose : en Playoffs, c’est le premier match sans tir primé du Chef en… carrière. Sachant qu’il est dans le coin depuis déjà huit campagnes printanières, ça commence à causer hein. Passé l’instant du respect pour les travaux accomplis, on va pouvoir aller fouiner pour voir où est-ce que ça a cloché. Fatigue ? Pas spécialement, puisque SC30 a bien donné que ce soit défensivement ou sur les démarquages. Manque de chance ? Attendez, on ne va pas commencer à parler de chance avec le meilleur tireur à 3-points de l’histoire de la NBA hein. Non, il s’agit avant tout d’une pression défensive très très intense imposée par les Celtics. Tout le temps pris par deux adversaires, Steph n’a jamais pu trouver les appuis nécessaires pour dérouler. Résultat ? 16 points à 7/22 au tir, dont 0/8 de loin. On notera aussi pour chipoter que certains écrans auraient certainement pu le libérer un poil mieux s’ils les avait pris correctement. Laisser la place au défenseur de passer au dessus ? Faut pas se plaindre derrière.

Stephen Curry a joué 132 matchs de Playoffs en carrière et n’a jamais fini une de ces rencontres avec 0 tir à trois points. 0/8 ce soir. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 14, 2022

Depuis maintenant près de dix piges, on sait que Stephen est un redoutable attaquant, polyvalent et capable d’adapter son jeu. Ce soir, on a pu encore une fois constater tout ça, puisque le meneur a su trouver des floaters et des petits tirs à mi-distance. Dans le trafic, il a été moins surveillé par la patrouille de Nouvelle-Angleterre… ce qui lui a permis de profiter des intervalles et de la place occupée par Wiggins dans les esprits celtes. Le Chef a également su régaler ses copains, en distribuant huit repas gratuits. La vista, on l’a ou on ne l’a pas comme dirait l’autre. Puis bon, vous connaissez à connaître le lascar, ce n’est pas ce genre de sale perf’ qui va lui faire tirer la tronche à la fin du match. Bien au contraire, le gars est en train de se marrer avec ses coachs alors que le chrono affiche les dernières secondes de la rencontre. Le principal c’est la victoire, et ça Steph l’a parfaitement compris. Les siens ont su prendre le relai, d’un Klay Thompson boosté par l’océan à un Jordan Poole boosté par les jolies filles courtside. Le sommeil sera doux pour le Chef, et surtout reposant avant un match pour le titre jeudi prochain à Boston.

Stephen Curry’s incredible record-breaking streak of 233 consecutive games with at least 1 3PM is now over — Kirk Goldsberry (@kirkgoldsberry) June 14, 2022

3-points ou pas ? Rien à f**tre, comme dirait ce cher Claude Makélélé. Le Chef met fin à une série historique, mais absolument pas important au regard de celle que les siens ont réussi à préserver. Oui, on parle bien de cette série de deux succès consécutifs qui place les Warriors en position d’être champions NBA avant le week-end.

Source : ESPN / Twitter @