Ils étaient revenus de l’enfer après une première mi-temps catastrophique… mais ils ont tout gâché dans les douze dernières minutes. Pour la deuxième fois de suite, les Celtics ont pris cher au pire des moments et sont maintenant dos au mur dans cette série. Une nouvelle fin de match bazardée qui pourrait coûter cher au moment des comptes.

On connaissait le fameux troisième quart-temps monstrueux des Warriors, il va maintenant falloir commencer à parler sérieusement des quatrièmes périodes catastrophiques des Celtics. Car là encore, un paquet d’éléments étaient réunis pour espérer une deuxième victoire en Californie. Une grosse maladresse de Golden State à 3-points (seulement 9/40 soit 22,5%), un Steph Curry historiquement maladroit et un retour après avoir été mené de 16 points qui permet alors à Boston d’entamer le dernier quart avec seulement deux points d’écart. À ce moment-là, la dynamique est pour Boston, Jayson Tatum réalise son meilleur match des Finales et les lieutenants commencent enfin à mettre dedans. Tout est réuni pour qu’on ait une grosse fin de match bien serrée, et potentiellement une victoire en bombant le torse pour les Celtics avant de retourner à la maison pour tirer la chasse. Oui mais voilà… Les Verts vont nous sortir une masterclass de nullité au pire des moments. Et tout y passera : les attaques sont statiques, Jayson Tatum lâche deux lancers et un airball, Marcus Smart prend sa technique, Jaylen Brown perd des balles dans tous les sens… et pendant ce temps-là, c’est Andrew « Jordan » Wiggins qui se régale de l’autre côté. Fin du Game, les Celtics n’y sont plus. La dernière période résumée par quelques stats ? Un tout petit 26% d’adresse au shoot (4/15), quatre balles perdues et seulement 5 points marqués en 8 minutes. Tout ça pour une deuxième défaite de suite (une première pour Boston dans ces Playoffs) qui fait bien mal à la tête.

Boston ne rentre plus un seul tir. 5 points en 8 minutes sur ce quatrième quart temps. Cinq. Cinq points. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 14, 2022

D’accord, les Verts ont raté leur fin de match, ça peut arriver. Ils étaient sûrement en galère physiquement avec les longues séries qu’ils ont disputé et l’énergie mise pour revenir dans ce match à l’extérieur. Mais réaliser une telle « performance » en Finales, pour le deuxième match de suite, ça commence à faire beaucoup pour les hommes du Massachusetts. Car, oui, on vient tout simplement d’assister à un scénario qui ressemble beaucoup à celui du match 4, qui avait permis à Golden State de reprendre l’avantage du terrain. Un score serré à l’entame du quatrième quart et des Celtics qui s’évaporent, pour voir le match leur échapper avant même les dernières minutes. Mais à la différence du match 4, les Celtics n’ont cette fois-ci pas fait face à la tornade Steph Curry, ils n’ont juste pas été capables d’exécuter suffisamment bien en attaque pour se mettre à l’abri d’un retour de flamme des Warriors et ont coulé face à Andrew Wiggins. Boston se retrouve désormais dos au mur et va devoir aller chercher une première victoire devant son public pour espérer revenir conclure à San Francisco. Mais pour cela il va falloir sérieusement se reprendre dans les fins de match, parce qu’on en connaît un qui va vouloir faire oublier sa contre perf’ du jour et conclure la série. Et la saison.

L’occasion de reprendre l’avantage du terrain était belle pour les Celtics, mais leur quatrième quart complètement raté les a une nouvelle fois privé de victoire. La pression est officiellement sur les épaules des Verts, qui doivent absolument retrouver de la solidité à domicile pour garder espoir et prolonger la série.