Vous connaissez désormais cette petite habitude matinale, en sortie de match NBA. Une petite lampée, un petit Allez café, et vous pourrez même faire croire à vos collègues de bureau que vous n’avez pas dormi devant le match. Envoyez le replay !

Le cinquième match de ces Finales NBA est désormais derrière nous, et il y en a des choses à dire. Côté Boston ? Un Jayson Tatum qui met du temps à se réveiller avant d’étinceler mais de finir trop seul et donc cramé, un début de troisième quart ultra-propre mais un banc bien trop faible et un supporting cast timide pour une deuxième défaite de suite, une première sur ces Playoffs 2022. Pour Golden State ? Stephen Curry qui cherche encore l’adresse du parking pour la première fois de sa carrière en Playoffs, Draymond Green et Klay Thompson enfin utiles, Andrew Wiggins qui commence à flirter avec le MVP des Finales, une entame et une fin de match étourdissantes et, entre autres, un Gary Payton II trop choupi.

Tout ça et bien d’autres choses, vous le retrouvez donc dans le replay de votre Allez café matinal, avec en bonus track un beau sourire et de belles cernes. La suite ? Cliquer sur play et dormir jusqu’à jeudi, enfin on se comprend.