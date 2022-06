Allez, café : récap du Game 4 des Finales NBA 2022 !

Qui dit match des Finales 2022 dit petite émission en live pour débriefer tout ça avec la commu’ aux premières lueurs du jour. Vous venez vous joindre à nous ? Allez, café !

Dans le « Allez, café » de ce samedi matin ? Un grand récap de ce Game 4 des Finales NBA 2022, avec la victoire importantissime de Golden State à Boston, l’immense match de Stephen Curry (43 points, 10 rebonds, 14/26 au tir et 7/14 de loin !) ou encore le moneytime raté par les Celtics. De quoi relancer totalement la série et nous chauffer pour un Game 5 qui s’annonce monumental à San Francisco. Petit café, petit résumé des dernières actualités, en vous souhaitant une bonne journée et rendez-vous ce lundi pour la suite des Playoffs !