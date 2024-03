Petite habitude du lundi soir, le Allez café de début de semaine pour se mettre bien, en famille ou entre amis. Hier soir ? On a mis les pieds dans le plat avec un sujet qui va exploser dans les prochaines semaines : les trophées de fin de saison !

Dans quelques semaines la saison régulière touchera à sa fin, et avec elles ses distinctions personnelles. Meilleur joueur de la saison, meilleure progression, meilleur rookie, meilleur coach, meilleur sixième homme, meilleur défenseur, meilleur downfall (Jordan Poole). A un peu plus d’un mois des Playoffs on se penche donc sur la question, avec – comme d’habitude – l’avis du peuple et une petite analyse derrière. 1h23 de débat et de questionnements légitimes ou non pour bien commencer la semaine et se rendre compte, entre autres, qu’on joue quand même pas mal au basket en France. Allez, café !

Pour vous, à 6 semaines de la fin de saison régulière…

Qui est le Coach de l’année 2023-24 ?

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 4, 2024

Pour vous, à 6 semaines de la fin de saison régulière…

Qui est le Sixième homme de l’année 2023-24 ?

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 4, 2024

Pour vous, à 6 semaines de la fin de saison régulière…

Qui est le MVP de l’année 2023-24 ?

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 4, 2024

Pour vous, à 6 semaines de la fin de saison régulière…

Quelle équipe sera championne NBA 2023-24 ?

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 4, 2024

Pour vous, à 6 semaines de la fin de saison régulière…

Qui est la Meilleure Progression de l’année 2023-24 ?

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 4, 2024

Pour vous, à 6 semaines de la fin de saison régulière…

Qui est le Défenseur de l’année 2023-24 ?

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 4, 2024

Pour vous, à 6 semaines de la fin de saison régulière…

Qui est le Rookie de l’année 2023-24 ?

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 4, 2024