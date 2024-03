Après les Rookies du mois, la NBA a distribué ses récompenses pour les Joueurs du mois de février. C’est Luka Doncic et Jayson Tatum qui remporte la mise, respectivement à l’Ouest et à l’Est.

Honneur à l’Est avec le meilleur bilan de la régulière et une équipe des Celtics qui marche littéralement sur la concurrence (48 victoires – 12 défaites et surtout 11 victoires de suite). Une domination rendue possible par l’extraordinaire force de frappe de Boston, porté par son leader Jayson Tatum. L’ailier sort d’un mois en 27 points, quasiment 9 rebonds et 7 passes de moyenne. Des chiffres dignes d’un MVP et le Jay Brother sera dans la discussion quand il s’agira de remettre la grosse statuette en fin de saison. Entre ses stats personnelles et la domination de Boston à l’Est, on n’est donc pas surpris de le retrouver ici.

Dallas Mavericks guard Luka Dončić and Boston Celtics forward Jayson Tatum have been named the Kia NBA Western and Eastern Conference Players of the Month, respectively, for games played in February. pic.twitter.com/aovun28RQi

— NBA Communications (@NBAPR) March 4, 2024

De l’autre côté du pays, on retrouve le mozart du basket, le petit démon des Mavs, on a nommé Luka Doncic. Lui aussi sera bien placé au moment du MVP, surtout si Dallas parvient à remonter un peu à l’Ouest pour se mêler au Top 4. Le Slovène a mené sa franchise à un bilan de 8 victoires en 11 matchs sur le mois de février, tournant quasiment en triple-double de moyenne (33,4 points, 9,6 rebonds et 10,3 passes) sur la période. Lulu est en feu, même si le bilan de Dallas ne rend pas vraiment hommage à ses accomplissements dans la toujours si relevée conférence Ouest.

Ils ont aussi reçu des votes :

Ouest : Kevin Durant (Phoenix), Anthony Edwards (Minnesota), Shai Gilgeous-Alexander (OKC), Kyrie Irving (Dallas), LeBron James (Los Angeles Lakers), Nikola Jokić (Denver) et Domantas Sabonis (Sacramento)

Est : Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Jalen Brunson (New York), Donovan Mitchell (Cleveland), Pascal Siakam et Myles Turner (Indiana) et Franz Wagner (Orlando)