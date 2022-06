Pas de matin bouclé sans son petit Top 5 de la nuit, et cette fois-ci (cette fois… encore) c’est ce sapajou de Jordan Poole qui rafle la mise. Plus c’est dur plus ça passe, mais qui est donc cet étrange phénomène ?

On ne sait pas vraiment ce qui est le plus fou sur cette action. Le fait que Grant Williams nettoie le meilleur sniper de l’histoire avant de finir en and-one… ou bien le fait que ceci soit sa seule action positive du match ou presque.

Robert Williams III qui postérise Klay Thompson sur une merveille de passe, c’est surtout la preuve que notre phrase du dessus est fausse. Ouais, car 8h18 c’est l’heure parfaite pour se contredire.

Si Marcus Smart se transforme en Chris Paul version saison régulière, les Celtics ne font plus rire personne. Malheureusement, au dernier quart Marcus s’est transformé en Chris Paul version Playoffs.

OH LE PÉTARD DE WIGGINS, et ce tomar symbolise d’ailleurs son merveilleux match.

Jordan Poole, à douze mètres, au buzzer, une phrase en train de devenir un classique de ces Finales.