Derrière l’énorme match d’Andrew Wiggins et celui moins glorieux de Stephen Curry, les lieutenants et role players des Warriors ont assuré. De Klay Thompson à Jordan Poole en passant par Gary Payton II ou Draymond Green, chacun a apporté dans son domaine et à des moments différents. Et au final, ça donne une belle victoire collective qui rapproche Golden State du titre.

Ces Warriors sont décidément très forts. Peu importe la configuration du match, ils trouvent toujours le moyen d’être en position de gagner le match. Et ça leur réussit plutôt bien ces derniers temps, puisqu’ils se retrouvent maintenant à un match du titre. Une adaptabilité qui s’est bien confirmée sur ces deux derniers matchs victorieux : après avoir principalement compté sur le génie d’un Steph Curry on fire sur le Game 4, les gars de la Baie ont dû se débrouiller sans une nouvelle explosion de leur meneur au scoring. Pas d’adresse pour Steph ? Pas de problème, et c’est ce bon vieux Draymond Green qui va nous le faire comprendre d’entrée : un début de match plein de hargne, avec une défense étouffante et un énorme impact physique. Dray a littéralement annoncé la couleur et mené une défense des Warriors quasiment hermétique pendant une bonne partie du premier quart. On a ensuite assisté au début de la performance magistrale d’Andrew Wiggins (26 points), auteur d’une bonne première mi-temps avant de ressortir de sa boite en fin de match pour conclure. Entre ces deux périodes de domination de l’ailier, Golden State va se retrouver en galère face à des Celtics à l’adresse retrouvée. Mais encore une fois, un homme va sortir du lot et maintenir son équipe dans le match : Klay Thompson (21 points, 5/11 à 3-points), jusqu’ici assez discret, qui prend alors feu du parking et empêche les C’s de faire grimper l’écart. Puis à la toute fin de ce troisième quart, c’est un autre role player qui va faire basculer la rencontre du coté des Californiens.

why does it feel like Jordan Poole hits shots like this all the time? pic.twitter.com/16sCrFP4zJ — Billy Heyen (@BillyHeyen) June 14, 2022

Bon, on n’est qu’à moitié surpris connaissant le bonhomme, mais quand même… Ce tir très longue distance et avec la planche de Jordan Poole au buzzer du troisième quart-temps a sûrement été le tournant de ce match. Il a permis à son équipe de repasser devant tout en cassant la bonne dynamique des Celtics, qui ont complètement déjoué à partir de ce moment. Et il caractérise tellement bien l’apport de Jojo (14 points à 3/6 du parking) dans cette équipe, lui qui est capable de sortir à tout moment le gros shoot qui va changer le momentum d’un match. Quand on ajoute à ces différentes perfs l’énergie et les points apportés par Gary Payton II (15 points), on se retrouve avec une équipe des Warriors vraiment difficile à jouer à domicile, même sans l’apport de sa principale arme offensive. Une preuve de plus de la solidité collective des Dubs, qui vont maintenant pouvoir tenter d’aller chercher le titre au TD Garden de Boston.

Emmenés par un collectif de grande qualité et boostés par l’apport de chacun, les Golden State Warriors ont donc survécu au premier match moyen de Stephen Curry dans ces Finales. Avantage du terrain conservé, on passe à 3-2 pour les Californiens dans cette série. Il faut aller chercher une dernière victoire et ça ne sera pas simple, mais si tout le monde se maintient à ce niveau et que le Chef retrouve le chemin du cercle, les Dubs ne devraient plus être loin du titre.