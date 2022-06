Alors que les Finales NBA battent encore leur plein, les équipes en vacances travaillent déjà sur leurs effectifs en amont de la Draft qui se tiendra dans moins de dix jours. Le premier tir vient de Denver, puisque les Nuggets ont envoyé JaMychal Green à Oklahoma City en échange du choix numéro 30 de la cuvée à venir. C’est parti pour le grand balai des transferts !

On l’attendait, il est là. Le premier transfert de la post saison NBA s’est tenu entre les Nuggets et le Thunder cette nuit et, comme d’habitude, c’est Adrian Wojnarowski de chez ESPN qui a balancé l’info. Au programme de ce premier échange ? L’envoi de JaMychal Green du côté d’Oklahoma City contre le pick 30 de la Draft à venir et des seconds tours d’années suivantes. Pour les Tonnerres c’est un choix protégé au premier tour de la Draft 2027 qui fait le chemin dans les valises de JaMych’, l’opération profite d’ailleurs à tout le monde et on vous explique tout de suite pourquoi.

D’un côté, les Nuggets se débarrassent d’une player option à 8.2 millions l’année prochaine, tout en s’offrant une seconde place dans le premier tour de la Draft. Déjà en possession du choix 21, Denver pourra ainsi tenter de récupérer un deuxième profil prometteur ou un joueur de rotation via un échange. Il est également possible d’envisager une volonté des Nuggs de monter dans l’ordre de sélection en refilant les deux choix à une franchise ayant un spot plus haut. Bref, les opportunités à ce niveau là sont nombreuses… mais la véritable belle opération est bien au niveau du salaire. Avec une masse salariale qui devrait pousser Denver dans la luxury tax la saison prochaine, tout est bon pour se délester des moindres millions superflus. Cela permettrait en plus de profiter d’une mid level exception ou bien d’une trade exception de 8,2 millions, de quoi avoir un peu de flexibilité pour renforcer le groupe.

ESPN Sources: Denver is trading F JaMychal Green and a protected 2027 first-round pick to Oklahoma City for the No. 30 pick in this month’s NBA Draft and two future second-round picks. Nuggets have No. 21 and 30 in this draft now and Thunder has Nos. 2, 12 and 34. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 13, 2022

Côté Thunder, l’opération d’accumulation des choix de Draft au premier tour continue. Avec pas moins de 19 choix dans le top 30 d’ici 2027, l’équipe est parée à revenir au sommet de la NBA via la jeunesse dans les prochaines années. Au niveau financier ? Le Woj’ nous indique qu’OKC a encore 31 millions de dollars à distribuer la saison pro, le salaire de Green sera donc absorbé sans trop de tracas. Rien ne nous dit que le futur choix numéro 30 de cette cuvée ne sera pas un joueur exceptionnel, mais il y a quand même peu de chances statistiquement que cela arrive, et dans tous les cas la franchise devrait continuer à squatter encore un peu les bas fonds de l’Ouest, histoire de développer ses poulains et de toujours profiter d’une nouvelle pépite au mois de juin, à chaque mois de juin… mais jusqu’à quand, telle est la question.

La saison des transferts est désormais ouverte. JaMychal Green est le premier à faire ses valise, mais beaucoup d’autres suivront, avec sans doute certains gros poissons dans les échanges. La Draft c’est dans neuf jours, mais doucement la NBA préchauffe… et ça nous annonce une belle régalade.

