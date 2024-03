Cette nuit, Victor Wembanyama a encore impressionné le monde de la NBA en dominant les Indiana Pacers et Myles Turner. Le numéro 1 de la dernière Draft a envoyé 31 points, 12 rebonds, 6 passes décisives et 6 contres en 31 minutes sur les parquets. Cette phrase n’a rien de normal.

À la fin des années 1980, San Antonio n’a encore jamais atteint les Finales de Conférence en NBA et depuis le départ de George Gervin, la franchise s’embourbe doucement jusqu’à recevoir le premier choix de la Draft 1987, un certain David Robinson. Quelques années plus tard l’amiral se blesse et les Spurs n’arrivent pas à compenser. Nouvelle saison galère, nouveau premier choix, un certain Tim Duncan. Puis deux décennies passent, l’équipe Texane devient le modèle de régularité de la Grande Ligue. Mais parfois la fin d’une ère appelle le début d’une nouvelle et cette dernière porte le visage d’un troisième premier choix de Draft, Victor Wembanyama.

Pour résumer, les San Antonio Spurs ont eu trois fois l’occasion de drafter avec le First Pick depuis leur arrivée en NBA et ont pu faire venir dans leurs rangs, trois intérieurs de génie.

Et si, en ce matin de mars, on se permet cette petite leçon d’histoire de la balle orange, c’est parce que David Robinson, Tim Duncan et Victor Wembanyama sont les seuls membres d’un club en NBA : celui des rookies ayant réalisé un match à plus de 30 points, 10 rebonds, 5 passes décisives et 5 contres. Une histoire de famille ?

Victor Wembanyama joins David Robinson (2x) and Tim Duncan as the only rookies in NBA history to record 30+ points, 10+ rebounds, 5+ assists, and 5+ blocks in a game.

David Robinson, le 3 février 1990 contre les Bulls : 33 points, 21 rebonds, 6 passes et 5 contres

David Robinson, le 19 mars 1990 contre les Suns : 34 points, 14 rebonds, 7 passes et 8 contres

Tim Duncan, le 16 avril 1998 contre les Grizzlies : 32 points, 10 rebonds, 6 passes et 6 contres

Victor Wembanyama, le 3 mars 2024 contre les Pacers : 31 points, 12 rebonds, 6 passes et 6 contres

Si ces trois joueurs sont arrivés à leurs drafts respectives avec le statut de clair numéro 1 de la Draft et que les sélectionner n’a pas fait des scouts de la franchise des génies, les Spurs peuvent se vanter de les avoir mis dans de bonnes dispositions pour performer et se développer. Les deux premiers ont déjà marqué la franchise de leur passage et au vu de sa saison rookie, nul doute que le dernier y arrivera également.

David Robinson, Tim Duncan et Victor Wembanyama sont des exemples de polyvalence. Des monstres défensifs qui impactent également de l’autre côté du terrain et cette statistique n’en n’est qu’un des reflets. Quelle chance pour le Français de pouvoir disposer occasionnellement des conseils de ses deux ainés. Une manière de rejoindre encore un peu plus vite l’élite des joueurs à son poste.

Victor Wembanyama s’invite dans tous les clubs statistiques. Début janvier, il avait indiqué que chaque match serait désormais un statement, il n’avait pas menti. Désormais, chaque rencontre est historique statistiquement et oblige les geeks du basket-ball à se plonger sur Basketball Reference et Statmuse pour vérifier si quelqu’un l’a déjà fait. Après le five-by-five, la performance unique face au Thunder, voici la spéciale Spurs contre les Pacers.

