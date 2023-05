Il est sans doute le grand absent des deux meilleurs cinq défensifs de la saison, dévoilés par la NBA hier soir. Giannis Antetokounmpo a fait très vite part, après l’annonce des résultats, d’un gros mécontentement. Justifié ? Peut-être que oui, mais n’oublions pas que deux de ses coéquipiers sont dans le premier cinq.

Le seum. Ou le sentiment d’injustice. Sans doute un peu des deux dans l’esprit de Giannis Antetokounmpo hier soir, lorsque les deux All Defensive Teams de la saison 2022-23 ont été dévoilées. Il n’en fait effectivement pas partie, une surprise pour beaucoup de fans. Ce qui dénote d’une erreur ? Peut-être que oui, car n’oublions pas que Giannis a fini troisième des votes du MVP, et que la défense est une partie importante de son jeu, ce qui définit son identité. Peut-être que non, car deux de ses coéquipiers sont dans la première équipe – Brook Lopez et Jrue Holiday – et que les votants ont privilégié le changement, après quatre années de nomination pour le Greek Freak. En tout cas, ça n’a pas plu au double MVP.

I’m tired of the disrespect. I’m coming. pic.twitter.com/eMRPb6kbLJ — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) May 9, 2023

Leader de la meilleure équipe de régulière, Giannis s’est sans doute retrouvé un peu éclipsé en défense, derrière les apports monstrueux de Jrue Holiday et surtout Brook Lopez, dans un secteur de jeu similaire au sien. Rien à enlever aux efforts défensifs du Grec, mais un impact relégué au second plan par les prouesses de ses coéquipiers. De quoi énerver le bonhomme pour la saison prochaine ? On l’espère. N’empêche que ne pas le voir dans le second cinq reste quand même très surprenant. Surtout quand on voit que Draymond Green, auteur d’une saison pas forcément clinquante avec les Warriors, est nominé. Bien sûr, c’est toujours le même refrain : impossible de récompenser tout le monde…

Source : Twitter @Giannis_An34