Grosse information Draft : la NBA vient de dévoiler la liste des 78 joueurs attendus au Draft Combine. Cette journée de tests physiques et de jeu est dédiée à l’observation des futurs joueurs de la grande ligue. Parmi les participants, tout le gratin des prédictions… sauf Victor Wembanyama, qui restera en France puisque sa saison avec les Mets est toujours en cours.

Là, on commence à rentrer dans les choses sérieuses. La NBA, via son compte Twitter dédié aux communiqués de presse, a révélé la liste des prospects attendus entre le 15 et le 21 mai à Chicago pour effectuer la désormais classique batterie de tests de la ligue. Le tout sous les yeux des scouts de toutes les franchises. Une opportunité royale de faire belle impression, comme de se plomber à un mois de la sélection.

The NBA has announced the official invite list for the 2023 NBA Draft Combine. pic.twitter.com/po4c33ixrJ — Jon Rothstein (@JonRothstein) May 9, 2023

Il s’agit donc d’une étape très importante, puisque les différents participants – issus de championnats multiples aux caractéristiques différentes – sont mis face aux mêmes épreuves. L’occasion de prendre le même repère pour tout le monde et d’éviter l’effet trompe l’oeil parfois lié aux statistiques. 78 participants sont donc attendus, avec la plupart des jeunes les mieux cotés de la cuvée. Scoot Henderson, Brandon Miller, Ausar et Amen Thompson seront en effet sur place.

Du côté des français, Sidy Cissoko et Rayan Rupert font partie de la liste. Jouant respectivement en G League et en Nouvelle-Zélande, ils auront la possibilité de faire le déplacement. Ce qui n’est pas le cas de Victor Wembanyama et Bilal Coulibaly. Les deux joueurs des Mets 92 n’ont pas terminé leur saison avec Boulogne-Levallois et ne seront pas libérés par leur club. Assurés de jouer les Playoffs, les deux pépites françaises devront défendre les couleurs du club jusqu’au bout. Si pour Wemby, l’incidence de cette absence devrait être limitée d’un point de vue prédictions, elle pourrait l’être en revanche pour Coulibaly, actuellement attendu à la fin du premier tour.

Source : NBA Press Relations