Jean-Marc Leynet est un homme aux multiples facettes et à la vie bien remplie. Un passionné de sport qui a pratiqué le Basketball à haut niveau. Un collectionneur devenu expert puis tout simplement la référence de l’expertise d’objets de sport depuis le début des années 2000. En amont de la deuxième édition de l’Incroyable Brocante Sports dont il est partenaire et exposant, TrashTalk est allé à sa rencontre pour parler de son parcours inédit, du premier magasin vendant des maillots NBA en Europe, des premières cartes de Basket US importées en France ou encore des hasards de l’existence qui font parfois très bien les choses.

Avant même de parler de son métier actuel, nous avons donc voulu revenir avec Jean-Marc sur son côté passionné par le sport et les origines de son parcours professionnel. Car si ce sont bien la passion et une belle inspiration qui lui ont permis de passer de passionné à expert reconnu, une question reste en suspens et c’est la première que nous avons posé : comment ?

Ouhla… C’est un long chemin ! En fait, à la base, j’ai été espoir au Basket, à Villeurbanne [à la fin des années 70]. Ensuite j’ai signé dans un petit club de région en ïle-de-France mais un club qui avait beaucoup d’ambitions. On est d’ailleurs monté jusqu’en National 3 à l’époque. Plus tard, j’ai même joué contre George Eddy lors de matchs caritatifs quand il était à Canal et dans les championnats haut niveau pour “anciens”, de plus de 36 ans. Bref, donc j’ai fait une petite carrière de semi-professionnel tout en travaillant à côté, chez Décathlon notamment. Mais pas longtemps, parce que j’avais déjà depuis l’âge de 16 ou 17 ans le projet d’ouvrir un magasin exclusivement dédié au Basketball.

Et en 1987, JM Leynet ouvre un magasin appelé Top Basket dans lequel il vend des chaussures et des maillots NBA. D’un magasin, il développe une chaîne de 10 magasins de 1987 jusqu’à la fin des années 90 de Cholet à Strasbourg en passant par Limoges et plusieurs autres villes importantes du monde de la balle orange.

J’ai été le premier à vendre des maillots de la NBA en Europe. À cette époque, j’étais 100% dans le Basket. J’allais tous les ans au All-Star Game, invité par la NBA. J’étais référencé dans les guides NBA comme le plus important revendeur européen. J’ai rencontré [Michael] Jordan, Magic Johnson, [Kareem] Abdul-Jabbar, toutes les grandes stars de l’époque.

Ces fringues à la sauce Basket US sont à la mode. Le magasin parisien de Top Basket reçoit même, à l’époque, les visites régulières de membres éminents de la scène Hip Hop qui viennent s’y acheter des pépites vestimentaires qu’ils ne trouvent pas ailleurs. Quand les Lakers sont venus à Paris en 1991 pour y affronter notamment le CSP Limoges et Badalone, JM Leynet est aux premières loges puisque c’est lui qui met en place et gère tous les stands de produits dérivés installés dans les coursives de Bercy pour l’occasion. Vers la fin des années 90, la conjoncture économique globale, le très gros lock-out de fin 1998 / début 1999 et les problèmes d’approvisionnement mettent à mal ce business des produits NBA, forçant la fermeture des magasins Top Basket. Sans empêcher JM Leynet de rebondir, depuis 1998, en ayant développé la même activité sur le football ainsi qu’une activité d’importation de cartes de Basket US, depuis les Etats-Unis. Mais c’est en 2001 que le fameux hasard de la vie va frapper et lui ouvrir une nouvelle porte :

En 2000-2001, le hasard m’a mis sur la piste de la vente des archives du groupe Vaillant Miroir Sprint. Le groupe Vaillant Miroir Sprint c’était la maison d’édition qui gérait des titres de BD comme Pif Gadget et des journaux / magazines tels que Miroir du Cyclisme, Miroir du Football, Miroir du Rugby, Miroir de l’Athlétisme… Et moi je me suis donc retrouvé à avoir l’opportunité de racheter les archives d’édition. Les photos, les publications, des enregistrements…

Et c’est ça qui t’a vraiment lancé dans la collection puis l’expertise ?

Pour te donner une idée, il y avait 24 tonnes d’archives. Voilà. Et donc ensuite, pour vendre tout ça, qu’est-ce que je fais ? J’appelle Drouot pour savoir quels sont les experts en sport. Ils me donnent trois noms. Deux ne me répondent pas et le troisième, Jacques Seray, me répond. Je lui explique. Je lui propose de venir pour que je lui montre. Je ne te cache pas que quand j’ai ouvert les portes du dépôt, l’expert était sur le cul ! Et c’était un des trois experts référents pour les ventes aux enchères [d’objets de sport] à Drouot. Il avait déjà un certain âge. On a fait une première vente ensemble, où j’étais derrière lui en tant que vendeur et j’ai pu observer. Et un an et demi après, il voulait partir à la retraite et il m’a proposé de reprendre son cabinet d’expertise, avec un accompagnement pendant cinq ans. Plus de vingt après, on se voit toujours. Il m’a donné ma chance et ça s’est lancé comme ça.

C’est ainsi que Jean-Marc Leynet est devenu un expert reconnu au fil des années et certifié à Drouot pour tous les sports. Aujourd’hui, ses activités vont de la certification (délivrance de certificats d’authenticité) de pièces rares, signées ou portées à l’expertise et la valorisation dans différents cadres comme les successions, un contrat d’assurance ou une vente. Il a également développé une activité d’achat-revente à travers son site sport-collector. Site sur lequel vous pouvez trouver des pièces de nombreux sports comme le football évidemment, mais aussi la plupart des sports olympiques, le rugby, le tennis, le basketball : des maillots, des écharpes, des casquettes, des journaux, des fanions, des magazines, des ballons, des cartes postales, des photos… Le destin, le hasard et aussi bien sûr la passion sont passés par là.

J’ai toujours pris mon pied dans ce que je faisais. J’ai eu beaucoup de chance dans ma vie, on doit le dire. Même si j’ai eu des échecs dont je me suis toujours servi pour construire autre chose sans refaire les mêmes erreurs.

Le 21 mai prochain, pour la deuxième édition de l’Incroyable Brocante Sports, Jean-Marc Leynet sera là avec son équipe pour proposer des centaines de maillots, des écharpes, des casquettes et sûrement quelques articles en papier (magazines, livres). Son stand promet d’être encore une des grandes attractions de cette journée consacrée au sport et à ses objets qui, chacun à leur manière et quelle que soit leur valeur, véhiculent une histoire particulière.