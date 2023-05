Semaine chargée en récompenses pour la NBA : après les All-Rookie Teams et les All-Defensive Teams, c’est au tour des All-NBA Teams d’être dévoilées cette nuit à 1h. Une des gratifications individuelles les plus prestigieuses de la Grande Ligue. On parle beaucoup des sélections All-Star pour mesurer l’impact d’une carrière ; mais lorsqu’il s’agit de All-NBA, on passe tout de suite sur un autre calibre de joueur.

On s’est bien marré en début de semaine mais maintenant c’est au tour des grands d’être récompensés. L’année dernière, on avait eu le droit à du Luka Doncic, Devin Booker, Jayson Tatum, Giannis Antetokounmpo et Nikola Jokic pour former la 1st Team. Ensuite du Stephen Curry, Ja Morant, DeMar DeRozan, Kevin Durant et Joel Embiid pour le 2nd Team. Et enfin du Trae Young, Chris Paul, LeBron James, Pascal Siakam et Karl-Anthony Towns pour boucler la 3rd Team.

Première réaction lorsqu’on voit ces équipes : la NBA, ça va vite ! On se doute bien que peu de noms de la 3rd Team seront de retour cette année dans les nominations. Même DeMar DeRozan qui avait fait une très bonne saison l’année dernière, ne conservera certainement pas son rang en 2nd Team au vu des résultats collectifs des Bulls. Par contre le grand vainqueur de cette année est très certainement Joel Embiid. Après s’être fait recaler 4 ans en 2nd Team (2018, 2019, 2021, 2022), le MVP en titre va goûter pour la première fois à la 1st Team cette année. De quoi peut-être lui donner la force de finir le job face aux Celtics au Wells Fargo Center.

Pour le reste, on imagine bien Nikola Jokic venir le rejoindre et bien sûr Giannis Antetokounmpo. Tout dépendra si la ligue conserve une certaine “logique” des postes ou si elle prend déjà en compte les règles du nouveau CBA. Si ce n’est le cas, Nikola Jokic sera très certainement snobé car jouant au même poste que Jojo. Du côté du backcourt, il y a une vraie bataille cette année. Difficile de se projeter entre Stephen Curry, Luka Doncic, Shai Gilgeous-Alexander ou encore Damian Lillard pour cette 1st Team. Donovan Mitchell a aussi des arguments à faire valoir malgré son choke en Playoffs . Pour Ja Morant, ça semble court pour la 1st mais on devrait le retrouver dans les suivantes. On peut débattre à l’infini sur ces distinctions mais c’est bien la NBA qui aura le dernier mot ce soir !

Ah les All NBA Teams… Un cocktail d’émotions rempli de reconnaissances, de gratifications et de blasphèmes. Rendez-vous cette nuit à 1h pour découvrir si votre franchise player s’est fait snobé ou non : de quoi patienter avant un joli Knicks-Heat (1h30) au Madison Square Garden !