La NBA a dévoilé ses deux All-NBA Defensive Team !

Les « All-NBA Defensive Team », c’est le rendez-vous annuel de fin de saison qui permet de mesurer l’impact défensif d’un joueur sur les 82 matchs de régulière. Zou, passage en revue des lauréats et – comme le veut la tradition du “faire jaser” – de ceux qui auraient pu/dû y être.

Une présence dans la All-Defensive First Team glorifie une carrière NBA. Elle immortalise l’importance d’un joueur et le rend éternel aux yeux des fans. En ce point, les résultats – bien que dépendants d’un vote des médias – comptent énormément dans l’esprit des lauréats.

The 2022-23 Kia NBA All-Defensive First Team: ▪️ Alex Caruso, Chicago Bulls

▪️ Jrue Holiday, Milwaukee Bucks

▪️ Jaren Jackson Jr., Memphis Grizzlies

▪️ Brook Lopez, Milwaukee Bucks

▪️ Evan Mobley, Cleveland Cavaliers pic.twitter.com/Qc5eTBeBkx — NBA Communications (@NBAPR) May 9, 2023

Quoi, trois intérieurs dans la All-Defensive First Team ? Autant on apprécie moquer les montages farfelus qui consistent – dans les cinq récompensés – à faire n’importe quoi avec les postes, autant celui-ci coule de source. Jaren Jackson Jr. a été élu Défenseur de l’année, alors que Brook Lopez et Evan Mobley complétaient le podium. Rien d’illogique donc, sinon qu’une chouette volonté de ne pas “oublier un gros”. Le plus discutable se situe sur la sélection au niveau du backcourt : Jrue Holiday et… Alex Caruso ? Certes, les Bulls ont été la 5e défense de NBA cette saison – et leur arrière y est pour beaucoup – mais un Marcus Smart n’eût-il pas été plus conventionnel ? Ça, c’est ce qu’on aurait dit si l’on avait pas maté la NBA cette année. QI défensif de fou furieux, navigation autour des écrans, robustesse et dureté devant l’envahisseur : Alex Caruso mérite amplement sa première sélection dans la All-Defensive First Team.

The 2022-23 Kia NBA All-Defensive Second Team: ▪️ Bam Adebayo, Miami Heat

▪️ O.G. Anunoby, Toronto Raptors

▪️ Dillon Brooks, Memphis Grizzlies

▪️ Draymond Green, Golden State Warriors

▪️ Derrick White, Boston Celtics pic.twitter.com/w6wqTa8EFR — NBA Communications (@NBAPR) May 9, 2023

Peu importe le choix de ses lauréats – logique ou un peu creux – la All-Defensive Second Team fait toujours davantage parler de ses absents que des noms mis à l’honneur. Où sont Jaden McDaniels, Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid, Anthony Davis et Marcus Smart, dernier Défenseur de l’année ? « Ouai TrashTalk, AD n’a joué que 56 matchs, or le nouveau CBA stipule qu’un potentiel lauréat doit en avoir disputé au moins 65 ». Oui, mais ça c’est pour le nouveau « Collective Bargaining Agreement » (CBA), qui ne sera effectif qu’à partir de la saison prochaine. Pour cette promotion des All-Defensive Team, il aurait tout à fait été possible qu’un joueur blessé ou “load-managé” soit récompensé. Mais – bien qu’elle n’est pas encore été appliquée – l’on retrouve déjà la logique du nouveau CBA dans les votes des médias. Peu de joueurs en-dessous des 70 matchs, seulement O.G. Anunoby à 67, et le mérité intimement relié à l’assiduité. C’est bieng. Mis à part pour Anthony Davis – décisif dans la saison des Lakers – on pense tout pareil ici.

Nota bene : Marcus Smart, Mikal Bridges, Jimmy Butler, Herbert Jones, Luguentz Dort, Jaylen Brown, Matisse Thybulle, Anthony Edwards, Shai Gilgeous-Alexander, Dejounte Murray, Tyrese Haliburton, Paul George, Chris Paul, De’Anthony Melton, Delon Wright, Pat Beverley, Giannis Antetokounmpo, Jaden McDaniels, Anthony Davis, Desmond Bane, Scottie Barnes, Kevin Durant, Aaron Gordon, P.J. Tucker, Nic Claxton, Joel Embiid, Jarrett Allen et Walker Kessler ont tous reçu des votes.