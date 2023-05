Ce lundi soir et après avoir annoncé ces derniers jours les vainqueurs des différents awards de la saison 2022-23, la NBA a dévoilé les deux meilleures équipes de rookies. Pas de scandale, même si les fans des Pistons tireront peut-être un peu la gueule.

Sans surprise, on retrouve dans la All-Rookie First Team les trois finalistes pour le titre de Rookie de l’Année, à savoir Paolo Banchero (Magic, élu ROY), Jalen Williams (Thunder) et Walker Kessler (Jazz). La vraie question, c’était surtout de savoir qui allait les accompagner sur les deux spots restants.

Bennedict Mathurin, auteur d’une grande première partie de saison avec les Pacers, fait partie des sélectionnés malgré une hype qui a bien baissé ces derniers mois en même temps que la chute d’Indiana au classement, tandis que Keegan Murray est également récompensé pour sa contribution dans la belle saison des Kings.

C’est globalement le cinq qu’on attendait, même si Jaden Ivey des Pistons possédait aussi des arguments solides après une belle fin de saison sur le plan individuel.

La pépite de Detroit va donc devoir se contenter de la All-Rookie Second Team, où il se retrouve aux côtés de son copain des Pistons Jalen Duren, le duo des Rockets Tari Eason – Jabari Smith Jr. et enfin le meilleur imitateur de Dennis Rodman à San Antonio, Jeremy Sochan. Pas de Shaedon Sharpe par contre, qui s’est visiblement réveillé un peu trop tard.

Alors, d’accord ? Pas d’accord ? Balancez vos avis !

