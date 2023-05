Landry Shamet en facteur X, symbole d’un banc des Suns enfin productif

Victorieux cette nuit face aux Nuggets, les Suns ont encore pu compter sur Devin Booker et Kevin Durant mais aussi… sur une belle productivité de leur banc à l’image d’un Landry Shamet décisif. Une phrase qui n’était pas évidente à sortir il y a encore quelques heures.

Monty Williams aurait-il trouvé la bonne formule pour ses rotations ? Depuis le début de ces Playoffs 2023, on ne cesse de répéter à tout bout de champ à quel point Devin Booker et Kevin Durant sont incroyables. Les deux pyromanes vont planter leurs 60, 70 voire 80 points à deux tous les soirs comme s’il s’agissait d’un match du dimanche matin face à leurs voisins. Impressionnant pour les uns mais aussi inquiétant pour les autres.

En effet, le coach des Suns a beaucoup tiré sur la corde avec le temps de jeu de ses stars, régulièrement au-dessus de 42, 43 minutes lors du premier tour face aux Clippers. Un kilométrage qui s’expliquait par l’impossibilité de pouvoir compter sur un banc efficace pour faire souffler les leaders. Laisser KD et Armani sur le banc, c’était l’assurance de prendre un tsunami dans la tronche par l’adversaire.

Un sentiment confirmé sur le début de cette série. Lors des deux rencontres à la Ball Arena, la second unit de Phoenix a marché sur la tête, plombant les efforts des cadres. Monty Williams a ensuite annoncé des changements avec notamment l’introduction de Terrence Ross et T.J. Warren au sein de la rotation. Depuis, le banc retrouve des couleurs.

Cette nuit, ce sont bien les remplaçants de Phoenix qui ont largement dominé leurs rivaux de Denver. Un chiffre résume plutôt bien cette supériorité : 40-11, soit le scoring des deux bancs. Si Jock Landale continue de rendre des bonnes minutes derrière Deandre Ayton, et que Ross est capable d’envoyer ici et là quelques bons shoots, c’est Landry Shamet (19 points dont 14 dans le dernier quart-temps) qui est sorti du bois cette fois. L’ancien shooteur des Nets et des Clippers a eu un gros coup de chaud en début de money time, multipliant les tirs primés pour mettre la tête des Nuggets sous l’eau. Dans le sillage de ce run, Phoenix va définitivement prendre les commandes du match pour ne plus les rendre.

On sait que cette série est pour les stars et que ce soit Booker et Durant d’un côté ou Jokic et Murray de l’autre, tout le monde répond présent jusqu’à présent. Ce sont donc les soldats autour qui doivent hausser le ton pour créer cette petite différence qui sépare chaque soir Nuggets et Suns. Cette nuit, c’est la force de frappe du banc de Phoenix qui a été ce facteur X. La question : peut-il offrir assez de fiabilité sur la durée ?