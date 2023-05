Ils l’ont fait ! Menés 0-2 dans la série, les Suns viennent de valider le plein à domicile grâce à une nouvelle victoire (129-124) face aux Nuggets. Tout est à refaire, 2-2 direction le Colorado.

Il était écrit que cette série ne serait pas si facile à pronostiquer ! On avait peut-être enterré les Suns un peu vite après les deux défaites à la Ball Arena de Denver. Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts et Phoenix est revenu à 2-2. L’ingrédient de ce retour en force des Cactus ? Un tandem tout simplement injouable bien sûr.

Difficile de ne pas commencer par Devin Booker, totalement dans la zone et qui a illuminé cette rencontre à coup d’énormes shoots sur la tronche de TOUT le monde. Lorsqu’il ne plantait pas un tir impossible, il a aussi attiré l’attention des défenseurs pour décaler astucieusement ses petits camarades, à commencer par Kevin Durant.

KD AS TIME EXPIRES! Get to TNT for Q2 of Game 4. pic.twitter.com/7tpTxdvcJ2 — NBA (@NBA) May 8, 2023

36 points, 12 passes et 6 rebonds à 14/18 au tir (78% !) pour Armani, le meilleur joueur de ces Playoffs 2023 jusqu’à présent. Pour l’accompagner, un KD lui aussi au four et au moulin (36 points, 11 rebonds, 6 passes). Il fallait bien cela pour repousser Nikola Jokic. La star des Nuggets a été tout simplement titanesque.

Le Serbe s’est distingué en se prenant le chou avec le proprio des Suns (voir ci-dessous), mais il a surtout porté les siens durant toute la rencontre, battant son propre record au scoring en Playoffs avec 53 points (20/30 au tir) mais aussi 11 passes et 4 rebonds ! Si le Joker a longtemps répondu à Booker, notamment avec un mano à mano phénoménal dans le troisième quart, le double MVP a finalement dû s’incliner face à des Suns qui ont montré plus de ressources collectives que les Nuggets dans ce Game 4.

NIKOLA JOKIC VS MATT ISHBIA LE PROPRIO DES SUNS 🔥pic.twitter.com/yj7c56YD6w — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 8, 2023

On s’est longtemps moqué de l’apport du banc de Phoenix mais cette nuit il a mérité des éloges avec plusieurs garçons qui ont su se montrer précieux comme Landry Shamet, intenable au scoring en début de money time alors que Devin Booker soufflait sur le banc. Lancés vers la victoire par ce run en début de quatrième quart, les Suns ont ensuite géré leur affaire malgré les ultimes assauts de Nikola Jokic.

Cela fait donc 2-2 dans la série et maintenant tout est à refaire pour les deux équipes. Tout ce beau monde repart désormais dans les Rocheuses pour un Game 5 qui devrait valoir son pesant d’or. Est-ce que Denver remet la machine en marche et s’offre deux balles de match ? Est-ce que Phoenix surfe sur la dynamique pour aller enfin chercher une victoire dans le Colorado avant de potentiellement finir le boulot à la maison ? Vivement mardi soir !