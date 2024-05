Défenseur de l’année 2023-2024 : le détail des votes

Rudy Gobert a donc été élu Défenseur de l’année 2023-24. Une victoire qu’on peut détailler en chiffres, avec le point sur les votes des journalistes.

🚨 OFFICIEL : RUDY GOBERT EST ÉLU MEILLEUR DÉFENSEUR DE LA SAISON NBA 2023-24 ! 🏆🇫🇷 😍 pic.twitter.com/ltp4rj7wy3

Rudy Gobert (433 points) a sa 4ème couronne, c’est acté, on n’y touche plus. Mais qui suivait le pivot des Wolves dans la hiérarchie de cette année en NBA ? Dans l’ordre, on retrouve Victor Wembanyama (245 points). L’Alien a fait une saison extraordinaire à San Antonio et il fait déjà peur à tout le monde par son impact en défense. Statistiquement, c’est lui qui a les plus beaux chiffres mais le bilan des Spurs et leurs chiffres défensifs ne jouent pas en sa faveur. Une occasion de trophée de perdue mais beaucoup d’autres viendront sans le moindre doute pour Wemby.

Le détail des votes pour le Défenseur de l’année : pic.twitter.com/tACUDldQjm

Enfin, on retrouve un autre spécialiste pour conclure ce podium avec Bam Adebayo (91 points), assez loin de Rudy et qui paye sans doute le classement moins solide du Heat au général (8ème). Miami est également moins dominant défensivement que Minnesota avec “seulement” la 5ème défense du pays contre la première pour les Loups. Des chiffres qui n’auront pas suffi à battre Wemby ni Rudy.

Derrière ces trois-là, on retrouve quelques garçons bien sérieux en défense et qui méritent aussi des éloges comme Anthony Davis, Herbert Jones, Jrue Holiday, Derrick White, Shai Gilgeous-Alexander, Giannis Antetokounmpo entre autres.. On se demande quand même qui a voté pour Domantas Sabonis sur le podium. Les mystères de la vie toussa toussa.

