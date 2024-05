Rudy Gobert (4e DPOY) égale le record de Ben Wallace et Dikembe Mutombo !

En remportant le titre de Défenseur de l’Année cette nuit, Rudy Gobert a ajouté un trophée supplémentaire à son gros palmarès. Cela fait désormais quatre titres de DPOY pour le géant français, record NBA égalé !

Jamais trois sans quatre, voilà le nouveau mantra de Rudy Gobert.

Trois ans après avoir remporté son troisième titre de Défenseur de l’année, le pivot français des Wolves vient donc de faire la passe de quatre. Gobert dépasse ainsi l’ancienne star du Magic Dwight Howard mais rejoint surtout Ben Wallace et Dikembe Mutombo au sommet du palmarès. Ces deux-là étaient co-détenteurs du record pendant presque vingt ans, désormais il va falloir faire un peu de place pour Rudy.

🚨 OFFICIEL : RUDY GOBERT EST ÉLU MEILLEUR DÉFENSEUR DE LA SAISON NBA 2023-24 ! 🏆🇫🇷 😍 pic.twitter.com/ltp4rj7wy3

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2024

Les joueurs NBA ayant remporté le plus de DPOY

Rudy Gobert (4 titres)

Dikembe Mutombo (4 titres)

Ben Wallace (4 titres)

Dwight Howard (3 titres)

Kawhi Leonard (2 titres)

Alonzo Mourning (2 titres)

Hakeem Olajuwon (2 titres)

Dennis Rodman (2 titres)

Mark Eaton (2 titres)

Sidney Moncrief (2 titres)

Un joueur français est en tête du palmarès de l’un des principaux trophées individuels en NBA. Faut se rendre compte de la phrase.

Dans l’histoire de la NBA, ils ne sont que 3 à avoir été élu 4 fois Défenseur de l’année dans leur carrière :

Dikembe Mutombo

Ben Wallace

Rudy Gobert

🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/lnsDYX5n2y

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 7, 2024

Avec quatre trophées de DPOY en sept saisons (2018, 2019, 2021, 2024), Rudy Gobert a prouvé une nouvelle fois cette année qu’il est le joueur défensif le plus dominant de sa génération. Dikembe Mutombo était la référence en tant que pivot défensif dans la deuxième partie des années 1990 (quatre titres entre 1994 et 2001), Ben Wallace a pris le relais dans la première partie des années 2000 (quatre titres entre 2001 et 2006), suivi par Dwight Howard (trois titres de suite entre 2008 et 2011). Aujourd’hui, c’est Rudy… en attendant Wemby pour les saisons à venir.

Ce qui est fort dans le cas de Rudy, c’est que comme Dikembe (mais contrairement à Howard et Wallace), il remporte un quatrième trophée de DPOY dans une nouvelle équipe. Gobert avait effectivement remporté les trois premiers avec Utah, et vient de gagner son quatrième avec Minnesota, qu’il a rejoint la saison dernière. Après une première campagne compliquée chez les Wolves, Gobert a retrouvé son meilleur niveau pour faire des Loups la meilleure défense NBA (les Nuggets confirment). Un impact phénoménal, qui pourrait bien porter Minnesota vers les Finales NBA cette année.

Le palmarès de Rudy Gobert