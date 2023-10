Rudy Gobert trouve la situation d’Evan Fournier aux Knicks “bizarre”

Sorti de la rotation de Tom Thibodeau la saison dernière, Evan Fournier ne se voit pas vraiment continuer sa carrière aux New York Knicks. Pourtant, Vavane est toujours à New York, lui qui n’a pas été transféré par la franchise de Big Apple cet été. Une situation “bizarre” aux yeux de son compatriote Rudy Gobert.

Evan Fournier profite actuellement de la présaison NBA pour se dégourdir les jambes sous le maillot des Knicks, lui qui a eu droit à une vingtaine de minutes en moyenne en deux matchs contre Boston et Minnesota ces derniers jours. Cela ne lui est pas arrivé souvent depuis qu’il est sorti de la rotation de Thibs en cours de saison dernière, et Vavane en a profité pour montrer qu’il savait toujours scorer (11 et 15 points, à 6/13 de loin).

Néanmoins, cela ne change pas vraiment la situation actuelle d’Evan avec les Knicks. En effet, malgré ses bonnes perfs offensives en présaison, on voit mal Fournier revenir dans les plans de Tom Thibodeau une fois que la saison régulière aura commencé. Autant dire que l’arrière français de 30 ans reste dans l’impasse, pour le plus grand regret de son copain Rudy Gobert (via le New York Post).

“C’est le meilleur shooteur de l’équipe. C’est le meilleur shooteur des Knicks. En tant que shooteur pur à 3-points, je pense que c’est le meilleur. Je pense qu’il peut contribuer et aider beaucoup d’équipes. Tout le monde le sait. Donc c’est un peu bizarre de terminer sur le banc sans vraiment savoir pourquoi. Parfois vous pouvez être bloqué dans une situation, mais je sais qu’il aura une nouvelle opportunité, et tout le monde comprendra qu’il peut aider et gagner.” – Rudy, en marge du match de présaison Wolves – Knicks

Lors de la saison 2021-22, la première d’Evan Fournier aux Knicks, le Frenchie a battu le record de franchise de John Starks pour le plus grand nombre de 3-points marqués en une saison (241). Il ne fait donc aucun doute que Vavane peut apporter du shoot et des points à l’équipe actuelle des Knicks. Le problème, c’est que Thibs est avant tout un coach à vocation défensive, et que Fournier paye aujourd’hui ses limites dans ce secteur.

“C’est malheureux à tel point que ça ressemble à un manque de respect, quand les choses prennent cette tournure et que la communication n’est pas au point avec le coach. Mais je pense que ça va mieux aujourd’hui – j’espère.” – Rudy Gobert

Lors du Media Day, l’entraîneur des Knicks a assuré qu’il respectait Evan Fournier, mais que “c’est dur de débattre avec un bilan de 37 victoires pour 22 défaites, et un net rating positif”. Traduction : pour Tom Thibodeau, les Knicks ont montré qu’ils étaient tout simplement meilleurs sans Vavane. Et on sait que quand Thibs a trouvé sa formule, il est plutôt du genre à insister dessus.

Sur le point d’entrer dans sa dernière année de contrat, Evan Fournier veut prouver qu’il peut toujours contribuer au niveau NBA. Non seulement pour s’assurer un avenir dans la Grande Ligue, mais aussi parce que c’est un compétiteur et qu’il ne veut pas revivre la même saison que l’an passé, surtout avec les Jeux Olympiques de Paris en ligne de mire.

On l’imagine mal remplir ces objectifs à New York, mais encore faudrait-il que les Knicks le lâchent pour qu’il puisse rebondir ailleurs…

