Preview des Golden State Warriors – Saison NBA 2023-24

Grand classique de l’automne, les previews des franchises NBA animent chaque année le mois précédant le début de la saison régulière. La règle est simple : tous les jours, une nouvelle équipe passe à la loupe. Au menu aujourd’hui ? Les Golden State Warriors, qui rêvent d’une dernière danse sublimée d’un titre NBA avant de raccrocher le maillot et les sneakers progressivement… Mais peuvent-ils le faire ? On voit ça tout de suite, c’est l’heure de la preview des Dubs !

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

Bilan 2022-23 des Golden State Warriors

Une énorme mandale pour commencer la saison, c’est jamais bon. C’est pourtant ce qui est arrivé aux Warriors. Draymond Green qui envoie une calotte de forain à Jordan Poole sur fond de remarques agressives et blessantes, rien de mieux pour des champions en titre. La saison qui s’en suit ? Un peu compliquée, Stephen Curry tantôt monstrueux tantôt blessé, Andrew Wiggins limité à 37 matchs et un groupe globalement très inconstant. La régulière se termine et les Warriors sont en 6e position à l’Ouest. Assez bien pour éviter le Play-in, trop peu pour avoir une place de choix en Playoffs.

Au premier tour ? Les suprenants Kings, qui pousseront GS en 7 et subiront la loi d’un Curry historique (50 points en Game 7, première fois all-time). Ensuite ? Les Lakers, et malgré un Kevon Looney énorme, ça ne passera pas pour les Dubs, qui échouent 4-2 et ne réaliseront pas de second back-to-back.

Le marché de l’été

Jordan Poole, Andre Iguodala, Ty Jerome, Donte DiVincenzo, Ryan Rollins, Anthony Lamb, Patrick Baldwin Jr, JaMychal Green Ils prolongent : Draymond Green, Lester Quinones

Draymond Green, Lester Quinones Ils arrivent : Chris Paul, Rudy Gay, Cory Joseph, Brandin Podziemski, Trayce Jackson-Davis, Usman Garuba, Donovan Williams, Jerome Robinson, Rodney McGruder.

Wow, ça a… bougé. Énormément de changement chez les Warriors qui conservent leur coeur de groupe tout en remplaçant a peu près tout le reste. On note bien sûr le départ de Jordan Poole et la retraite d’Andre Iguodala (merci pour les travaux). Donte DiVincenzo s’éclipse aussi. Draymond a touché sa maille et surtout, Chris Paul débarque ! Cipifruit veut sa bague et les Warriors tentent le gros coup de poker en offrant un renfort à Stephen Curry sur la mène… à moins que cela ne finisse par un décalage du Chef au poste 2 sur certaines séquences, pour maximiser son potentiel offensif. Dans tous les cas, cela reste osé.

À noter également l’arrivée du rookie Bryan Podziemski, qui séduit actuellement énormément chez les Warriors pour la pré-saison. En attendant confirmation ?

Le roster 2023-24 des Warriors

Meneurs : Stephen Curry , Chris Paul, Cory Joseph

: , Chris Paul, Cory Joseph Arrières : Klay Thompson , Brandin Podziemski, Rodney McGruder, Lester Quinones, Jerome Robinson

: , Brandin Podziemski, Rodney McGruder, Lester Quinones, Jerome Robinson Ailiers : Andrew Wiggins , Jonathan Kuminga, Moses Moody, Donovan Williams

: , Jonathan Kuminga, Moses Moody, Donovan Williams Ailiers-forts : Draymond Green , Gary Payton II, Usman Garuba, Rudy Gay

: , Gary Payton II, Usman Garuba, Rudy Gay Pivots : Kevon Looney, Dario Saric, Trayce Jackson-Davis

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

Stephen Curry, Klay Thompson et Kevon Looney

Stephen Curry, pas besoin de présenter le loustic : ça place des soirées de fou malade avec des tirs ahurissants, la base de son job depuis 10 piges. Pour Klay, on prend a peu près le même topo mais on y ajoute une forte inconstance. 2 points un soir, 58 le suivant en étant tout bonnement dégoûtant pour les adversaires. Il y a de quoi se faire plaisir avec les Splash Bros, mais n’oublions pas trop vite Kevon Looney. Le pivot a gobé les rebonds par brouettes entières en Playoffs et suffirait seulement qu’il y ajoute une petite quinzaine de points pour que son score TTFL prenne un virage top pick de la nuit de manière très occasionnelle.

Infirmerie : le point sur les blessures

Stephen Curry a manqué une partie de la saison passée, mais tout roule actuellement. On surveillera bien sûr de très près la situation des Warriors du point de vue infirmerie, puisque les stars vieillissent et sont donc plus sujettes à des blessures. L’arrivée de Chris Paul ne rajeunit pas le groupe. C’est d’ailleurs l’inconnue principale de la saison à venir des Warriors : si tout le monde est en forme, ça donne quoi ?

Quels objectifs cette saison ?

L’objectif des Warriors est simple : gagner un dernier titre. En se reposant sur la formule qui a gagné, gagné et gagné depuis 10 ans. Du tir longue portée, des runs de fou malade et un Chase Center de folie. Avec un Stephen Curry décalé au poste d’arrière, on entre dans l’inédit et l’inconnu. Une orgie offensive ? À condition de ne pas être blessé. Ce groupe est capable d’aller au bout, encore faut-il que tout le monde puisse être à fond quand c’est nécessaire. C’est pour cela que les Dubs ne devraient pas être au sommet en régulière, histoire de préserver tout le monde et arriver avec un avantage du terrain au premier tour des Playoffs. Objectif 4e place et 0 blessures, en somme.

Le pronostic du rédacteur

47 victoires – 35 défaites. Une petite régulière passée en dilettante mais pas trop, histoire de permettre aux anciens de souffler sans non plus se mouiser de trop niveau classement. 4e à l’Ouest, les victoires importantes toutes acquises pour permettre à Steve Kerr d’aborder les Playoffs sereinement. Au premier tour ? Le Thunder, 5e. Les jeunes de Daigneault dégommés 4-2 à l’expérience. En demi de conférence ? Les Nuggets. Jamal Murray est très fort, mais Stephen Curry veut ce titre et Kevon Looney fait bien plus que de la figuration face à Nikola Jokic. 4-2. Les Lakers en finale de Conf’, pour la grosse revanche ?

