C’est la nouveauté de la saison à la rédaction de TrashTalk. Les 30 previews en 30 jours c’est bien, analyser chaque joueur de chaque équipe pourquoi pas, mais se laisser aller à sa propre imagination, parfois, ça ne fait pas de mal et ça empêche même de vieillir. Tout au long de ces previews l’équipe vous proposera donc le scénario… cauchemar pour chaque franchise NBA en 2023-24. Et si d’aventure votre équipe lâchait une masterclass cette saison et que vous n’avez pas envie d’être heureux, vous pourrez toujours relire ce papier en avril et vous convaincre que tout s’est mal passé. Aujourd’hui ? Les Warriors de Golden State !

Un copié-collé de la saison 2019-20

Dans l’histoire récente des Warriors, peu de saisons off. Une seule à vrai dire, en 2019-20, imposée par les blessures longue durée de Kevin Durant et Klay Thompson. Une saison qui aura permis à Golden State de picker très haut à la Draft (James Wiseman) mais surtout de repartir du bon pied après un an à respirer plus tranquillement. Le rapport avec cette saison 2023-24 ? Rebelote, malheureusement. Lors du troisième match de la saison Stephen Curry se twiste la cheville sur le pied de Dillon Brooks, et indépendamment du fait que DB prend 40 matchs de suspension pour l’ensemble de son oeuvre, on apprend avec fracas le lendemain… que la saison du Chef est déjà terminé. Draymond Green n’a toujours pas commencé la sienne et il est forcément moins pressé, on ne se pose plus la question du titulaire à la mène mais Chris Paul a perdu sa motivation, alors que Klay Thompson sans Steph se transforme en Alec Burks du pauvre. Au final ? 28 victoires et 54 défaites, la 13è place à l’Ouest, un coup dans le vide, ça arrive. Pas souvent mais ça arrive.

Jonathan Kuminga ? Sekou Doumbouya qui a mangé Anthony Bennett

Les Warriors nourrissaient beaucoup d’espoirs en la progression de Jonathan Kuminga, mais malheureusement cette saison 2023-24 est celle d’un terrible aveu : le massif poste 4 de GS n’a rien dans le cibouleau et, pire, ne semble pas vouloir progresser. Les absences répétées de Draymond Green et le manque de leadership d’Andrew Wiggins étaient pourtant de belles opportunités pour lui, on ne parle même pas du jour où l’on a appris que Kevin Looney ne connaissaient même pas les règles du basket, mais définitivement Kuminga est trop fragile, sur et en dehors du terrain. Des pourcentages très faibles, un manque d’investissement dans le groupe, des absences injustifiées, et au final une saison à… 6,8 points pour l’ex futur pépite de la Baie, qui sera placé par sa franchise sur la liste des joueurs transférables dès la fin de saison régulière. Encore un pari raté, décidément la formation des Warriors n’est plus ce qu’elle était.

Le noyau dur se fracture, triste fin pour l’une des plus belles équipes de l’histoire

Stephen Curry blessé toute la saison, Draymond Green qui joue 30 matchs et Chris Paul qui déclare que le meilleur joueur des Warriors était parti un an plus tôt à Washington ? C’en est trop, le groupe implose au lendemain de l’annonce de Steve Kerr de vouloir prendre un peu de recul. Klay Thompson ose avouer en interview qu’il a toujours été un peu jaloux de Steph, Steph se laisse aller à quelques punchlines bien senties à l’égard de Dray, alors que Dray part tout simplement puncher la gueule de Chris Paul, devant chez lui, alors que Chris Paul est justement en train de dîner avec Jordan Poole. Klay Thompson se voit signifier que les Warriors ne le prolongeront pas et il file à Charlotte pour terminer sa carrière, Stephen Curry rejoint LeBron James aux Lakers et Draymond Green opte pour une reconversion dans le MMA. Triste fin pour l’une des plus belles équipes de l’histoire mais le plus dur reste à venir pour les fans des Warriors n’ayant pas encore quitté le navire : Andrew Wiggins est le nouveau capitaine du bateau.