30 Previews en 30 jours : la vidéo 100% Golden State Warriors ! Apéro TrashTalk

C’est l’heure de l’Apéro TrashTalk ! Comme chaque année la série la plus folle du YouTube game débarque pour vous faire patienter avant la reprise et, surtout, pour vous rendre incollable jusqu’aux premiers rebonds de la saison qui s’annonce. 30 franchises, 30 jours, 30 previews, entre 45 minutes et une heure d’analyse si tout va bien, et une section commentaires qui se doit d’exploser pour mettre le feu à la communauté. Aujourd’hui ? On file sur les routes de la hype avec la preview 100% Golden State Warriors !

Ils sont sans doute l’une des équipes les plus attendues de cette saison, les Warriors rouvrent la portière quelques mois après une désillusion face aux Grizzlies. Cette fois-ci, l’objectif sera clairement d’éviter le play-in en se qualifiant directement pour les Playoffs. Le trio Stephen Curry – Klay Thompson – Draymond Green va enfin rejouer ensemble, et que s’est-il passé la dernière fois que ces fous furax ont évolué sur le même parquet ? Un bilan all-time, ou un truc dans le genre. On peut également espérer des progressions en interne avec les belles marges de James Wiseman et Jordan Poole, mais aussi Andrew Wiggins qui, même s’il représente possiblement un chouette asset, a comme fonction première d’être un correct lieutenant. Par contre, si l’ailier vient à être échangé, les Warriors pourraient dégoter un quatrième larron pour chambouler tout le fil de la saison sur laquelle nous venons de débattre une heure en vidéo. C’est ça le basket, comme le small ball dans la Baie, ça va beaucoup trop vite.

Voilà pour ce teasing officiel de la saison 2021-22 des Warriors de Golden State. Pour le reste vous connaissez le chemin, alors on s’installe, on se restaure, et on profite !