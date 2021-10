Preview des Golden State Warriors 2021-22 : le tiercé gagnant est de retour, de quoi nous assurer une saison… hippique ?

Ils sont de retour, pour vous jouer un mauvais tour. Deux ans après la fin de la dynastie Warriors, Golden State rêve de retrouver les sommets. Pour cela, la bande à Steve Kerr pourra bénéficier du retour en forme de son trio mythique. On rappelle le dernier bilan de régulière des trois lascars ?

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

Encore groggy après une saison 2019-20 apocalyptique, Golden State espérait bien sortir un peu la tête de l’eau pour ce nouvel exercice. Toujours pas de Klay Thompson (on y reviendra) mais un Steph Curry enfin débarrassé de ses pépins physiques et un petit nouveau, James Wiseman, censé incarner la raquette de l’avenir avec le toujours indispensable Draymond Green. Tout comme toute bonne gueule de bois, le début de saison est délicat, marqué par quelques raclées bien sales et une infirmerie remplie. Comme souvent, le rayon de soleil s’appelle Steph Curry et il éblouit nos nuits de ses dingueries. Il ne lui faut qu’une dizaine de jours pour aller taper son record en carrière : 62 points contre des Blazers qui n’avaient que leurs yeux pour pleurer. Le doute ? Il ne connaît pas. Si le Chef est revenu à son zénith et que Draymond Green tient la distance, c’est plus aléatoire avec le reste du groupe. Andrew Wiggins, malgré des progrès visibles, continue de souffler le chaud et le froid, Kelly Oubre Jr. court une bonne partie de l’année après son niveau réel sans jamais l’atteindre, Jordan Poole a prouvé qu’il méritait mieux qu’une blague douteuse sur les piscines et Juan Toscano-Anderson a surpris son monde de manière positive. Tout ce beau mélange vous donne une équipe qui tangue entre la septième et la dixième place une grosse partie de la saison mais qui parvient, grâce à un Curry stratosphérique en avril, à arracher le huitième spot, synonyme de play-in contre le… champion en titre Lakers. Malheureusement pour les Dubs, LeBron est trop clutch et il crucifie Steve Kerr et les siens d’un shoot improbable. On dit parfois qu’une mauvaise nouvelle en appelle une autre et deux jours plus tard, c’est Ja Morant et ses Oursons qui viennent taper les Warriors, cette fois à la maison. Pour la deuxième année de suite, Playoffs riment avec télé.

Le marché de l’été

Bob Myers avait annoncé qu’il espérait trouver un peu d’expérience pour son roster et il a tenu parole. On commence par le retour d’un des chouchous de la franchise, Andre Iguodala, venu boucler la boucle avec Steph et ses potes. À ses côtés, Otto Porter Jr. et Nemanja Bjelica, deux paris à moindre coût mais qui pourraient rendre des vrais services, surtout si la santé suit. On s’attendait à ce que les picks soient échangés contre du vétéran voire dans un gros deal avec Andrew Wiggins mais la direction, faute de choix probablement, a joué la carte de la patience. Au rayon des départs, Eric Paschall a été bazardé au Jazz contre deux chips, Nico Mannion est reparti au pays, Kent Bazemore a opté pour l’option Lakers, moins rémunératrice mais plus sexy pour le titre, et enfin Kelly Oubre Jr. a été raccompagné à l’aéroport… sans regret.

Le roster 2021-22 des Warriors

Meneurs : Steph Curry, Chris Chiozza

Chris Chiozza Arrières : Klay Thompson, Jordan Poole, Andre Iguodala, Moses Moody, Damion Lee

Jordan Poole, Andre Iguodala, Moses Moody, Damion Lee Ailiers : Andrew Wiggins, Otto Porter Jr., Juan Toscano-Anderson

Otto Porter Jr., Juan Toscano-Anderson Ailiers-forts : Draymond Green, Jonathan Kuminga, Nemanja Bjelica

Jonathan Kuminga, Nemanja Bjelica Pivots : James Wiseman, Kevon Looney

En gras les starters potentiels, selon les fameuses sources proches du dossier

Le point le plus important est clair et net : le trio Curry-Thompson-Green devrait être de nouveau réuni cette saison et ça, c’est déjà énorme ! Derrière eux, du talent mais pas forcément une profondeur de dingue. Si Steph Curry se blesse (on touche du bois), qui pour gérer la mène ? Jordan Poole peut s’en occuper mais il doit déjà suppléer l’autre Splash Bro qui ne reviendra que début janvier, au plus tôt. Même constat dans la raquette où James Wiseman et Kevon Looney ne sont pas connus pour être les plus « safe » en termes de blessures. Avec l’arrivée d’Iguodala et le retour de Klay, Steve Kerr pourra au moins compter sur deux hommes supplémentaires qu’il connaît parfaitement et sur lesquels il peut s’appuyer pour aider les nouveaux à intégrer le style Warriors.

Le petit point du banquier

Presque 178 millions de dollars… Voilà le montant que doit payer Joe Lacob à ses joueurs cette saison. Et encore, on ne parle pas des taxes derrière. Première masse salariale de NBA, Golden State est obligé de faire avec des finances rouges foncées et c’est donc un casse-tête pour se renforcer. Au choix, du contrat rookie ou du minimum vétéran et on peut dire que Bob Myers s’en sort plutôt bien en ajoutant Andre Iguodala, Nemanja Bjelica et Otto Porter Jr. à son roster pour une miette de pain. Fun fact : Andrew Wiggins est mieux payé que Nikola Jokic cette saison.

Les tips TTFL

Merci Captain Obvious mais impossible de ne pas miser sur Steph Curry chez les Warriors. Le Chef a été stratosphérique la saison dernière et il devrait continuer sur sa lancée. Si le meneur de poche est absent, un Andrew Wiggins peut, selon son envie et l’alignement des planètes, devenir un pick intéressant mais il faut vraiment que vous soyez en rade dans vos decks. À suivre également le retour de Klay Thompson à partir de janvier. On vous recommande quand même de lui laisser quelques matchs pour préchauffer gentiment.

Essayer de garder le positif de la saison dernière et viser encore plus haut avec Klay

Il aura donc fallu attendre plus de deux ans mais Steph Curry, Klay Thompson et Draymond Green vont enfin être réunis sur un terrain NBA ! On rappelle ce qu’il s’est passé la dernière fois que ces trois-là ont mené l’équipe ? Un meilleur bilan all-time, quelque chose comme ça. On ne part évidemment pas sur ce type d’attentes mais on sait tous que ce trio, à 100% de ses moyens, c’est la garantie d’aller chercher les 50 victoires en marchant. La petite différence avec le passé c’est que le roster est clairement moins complet ou expérimenté et qu’il y a toujours l’inconnue de l’état de forme de Klay à son retour. Qu’espérer quand on est fan des Dubs alors ? Ne pas forcément rêver d’une saison de folie à se battre pour le titre mais déjà tabler sur les acquis, en attendant le bon moment pour frapper. Défensivement, il faut parvenir à conserver le niveau de l’an passé (5ème defensive rating de la NBA) et en attaque, il faut trouver le moyen de soulager un peu Steph, trop souvent obligé de jouer au héros pour sortir les siens de la panade. Le retour de Thompson va évidemment aider des deux côtés du terrain mais on peut aussi espérer des progressions en interne. Jordan Poole a déjà montré qu’il pouvait sortir du lourd et James Wiseman, s’il évite les blessures, peut franchir un nouveau palier. À voir ce qu’il sera possible de tirer des rookies ou des revenants comme Otto Porter Jr. mais Steve Kerr a la cam’ pour faire quelque chose cette année. Les Warriors seront-ils parmi les gros prétendants au titre en 2022 ? On en est loin mais l’important n’est peut-être pas là. Si en juin 2022, Golden State a de nouveau son trio à 100% de ses moyens avec quelques joueurs responsabilisés autour sur lesquels s’appuyer, ils auront franchi un nouveau cap. Si, en plus, ils peuvent aller gratter ce fameux quatrième larron en échangeant le contrat de Wiggins, on risque de suer très, très, très fort.

Le pronostic du rédacteur

48 victoires et 34 défaites, et la sixième place de l’Ouest. Dur de pronostiquer cette équipe des Warriors car il y a un vrai engouement qui entoure le retour de Klay mais pas mal de questions qui méritent d’être posées. À quand le comeback exactement ? Dans quel état ? Où en sera l’équipe à ce moment-là ? Les nombreux mouvements dans l’effectif vont-ils avoir un effet boostant sur les résultats ou cela va-t-il entraîner un retard à l’allumage ? Oui, il y a des raisons de s’enflammer, mais peut-être faudra-t-il une saison supplémentaire pour vraiment valider le retour au premier plan.

Les Warriors aspirent à revenir sur le devant de la scène et ils en ont les moyens. Avec le retour du second Splash Bro, Golden State va retrouver un trio qui a écrit les plus belles pages de l’histoire de la franchise. De quoi espérer jouer les trouble-fêtes… dès cette saison ?