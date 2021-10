Jonathan Kuminga à l’infirmerie : une semaine sur la touche à dix jours de la reprise, les calculs sont pas bons Kumin

Depuis deux ans, l’infirmerie des Warriors accueille beaucoup de visiteurs, et certains y restent même un bon bout de temps. Le dernier en date ? Le rookie Jonathan Kuminga, visiblement touché au genou et absent au moins une semaine. Pas top alors que la saison régulière approche à grands pas.

Est-ce que Jonathan Kuminga foulera le parquet du Staples Center le 19 octobre prochain lors du match d’ouverture des Warriors face aux Lakers ? On peut légitimement se poser la question car le rookie sélectionné en septième position de la Draft NBA 2021 va passer une semaine à l’infirmerie. Au moins. D’après le Mercury News, l’ami John a passé une IRM après avoir quitté ses coéquipiers lors du deuxième match de présaison face à Denver. Cette dernière a révélé une blessure au tendon rotulien du genou droit, qui aurait été provoqué par… son coéquipier Nemanja Bjelica sur un contact. Au premier abord, cela ne semble pas trop grave car Kuminga sera réévalué dans une semaine mais dans le même temps, une blessure au genou représente toujours une source d’inquiétude. Les Warriors en savent quelque chose, puisque leur jeune pivot James Wiseman est également à l’infirmerie depuis plusieurs mois pour un gros bobo au genou. Bien évidemment, les Dubs croisent les doigts pour que Jonathan puisse retrouver le groupe au plus vite, même s’ils ne prendront aucun risque avec leur jeunot. En attendant, le rookie ne pourra rien faire d’autre que regarder ses copains à l’entraînement dans les jours à venir, et ça ce n’est évidemment pas l’idéal pour un gamin de même pas 20 piges qui découvre le monde des grands.

« Tout ira bien pour lui sur le long terme. […] Mais comme pour James [Wisemam, ndlr.], rater une partie ou la totalité du camp d’entraînement, c’est un vrai coup d’arrêt. » – Le coach Steve Kerr, via le Mercury News

Comme le dit Steve, rien ne remplace une bonne préparation avec le groupe avant de faire le grand saut. Jouant seulement 17 minutes sur les deux premiers matchs de présaison, Jonathan Kuminga imaginait sans doute un autre scénario à l’aube de sa première campagne, surtout après une Summer League plutôt kiffante de sa part (17,2 points, 6,2 rebonds, 2 passes, 1,5 interception et 0,8 contre à 37,3% au tir). En août dernier, le septième choix de la Draft 2021 avait en effet montré un vrai aperçu de son gros potentiel. Certes y’avait du déchet, certes va vraiment falloir bosser ce shoot extérieur, mais y’a des signes qui ne trompent pas : les qualités athlétiques du bonhomme, un profil physique déjà adapté à la NBA, sa capacité à pénétrer, à créer et à sanctionner en transition, sans oublier sa polyvalence notamment sur le plan défensif… clairement y’a de très bonnes choses chez ce gamin et il possède les qualités pour s’imposer dans la NBA actuelle s’il bosse bien comme il faut. En plus, chez les Warriors, il évolue dans une franchise ambitieuse où il pourra apprendre à vitesse grand V aux côtés des Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green et Andre Iguodala, même si les opportunités seront probablement plus rares que s’il était tombé dans une équipe claquée, comme c’est habituellement le cas des rookies sélectionnés dans le Top 7 de la Draft.

Pas de Jonathan Kuminga pour le reste de la présaison, et peut-être pas de Jonathan Kuminga pour le début de la régulière. Le scénario n’est pas idéal pour le rookie, qui comptait bien surfer sur sa belle Summer League pour prouver qu’il est capable d’aider les Warriors dans leurs ambitions de retrouver les sommets cette saison. Va falloir prendre son mal en patience Kumin…

Source texte : Mercury News