Jimmy Butler annonce la couleur pour la saison à venir : « Nous n’avons peur de personne »

Jimmy Butler a de l’ambition pour la saison à venir et il se voit bien dominer l’Est pour retrouver les finales NBA. Quelque chose nous dit qu’à Milwaukee, à Philadelphie et à Brooklyn, on pense différemment.

Il a goûté à la joie des finales NBA dans la bulle et il n’a qu’une envie, c’est d’y retourner ! Après une saison 2020-21 plutôt délicate, le Heat s’est donné les moyens d’aller chatouiller la concurrence en recrutant coup sur coup Kyle Lowry, P.J Tucker tout en conservant le revenant Victor Oladipo. Il y a du talent, de la profondeur d’effectif et aussi l’expérience de plusieurs vétérans qui sont allés jusqu’au bout. Fun fact : Miami a d’ailleurs recruté un champion des trois dernières saisons pendant l’intersaison. (Kyle avec Toronto, Pièce Jointe avec Milwaukee et aussi Markieff Morris pour les Lakers). Après ce recrutement cinq étoiles, South Beach peut donc se mettre à rêver d’un nouveau run en Playoffs. Encore faut-il se débarrasser du champion en titre, de l’épouvantail Nets ou encore des Sixers, toujours bien placés. Pour Jimmy Butler, invité du podcast de Jeremy Taché de Bally Sports Florida, cela ne change rien : il faudra se farcir tout le monde et son équipe est prête à le faire.

"𝙒𝙚'𝙧𝙚 𝙣𝙤𝙩 𝙧𝙪𝙣𝙣𝙞𝙣𝙜 𝙛𝙧𝙤𝙢 𝙖𝙣𝙮𝙗𝙤𝙙𝙮. 𝙒𝙚 𝙣𝙚𝙫𝙚𝙧 𝙬𝙞𝙡𝙡."@JimmyButler tells @jeremytache why he believes the @MiamiHEAT will get back to the NBA Finals this season on today's "Miami Mic'd Up" 😤 🎧 https://t.co/jcYl9mx4rF

🎧 https://t.co/hqCtyXRyRL pic.twitter.com/WGDDEP1Cp2 — Bally Sports Sun: HEAT (@BallyHEAT) October 7, 2021

« Nous n’avons peur de personne et nous n’aurons jamais peur de personne. Vous devez passer par chacune de ces équipes. Les Bucks en sont une. Les Nets en sont une. Philly en est une. Nous le savons, et nous sommes prêts à nous battre ».

Peu importe la concurrence, Jimmy Butler est donc prêt à foncer dans le tas et remettre en cause la hiérarchie à l’Est. On notera au passage qu’il n’a pas mentionné les Hawks ou les Knicks, pourtant devant le Heat l’an dernier. Trae Young, Julius Randle and co apprécieront. Le discours est en tout cas clairement assumé et Miami peut avoir des raisons d’y croire. Erik Spoelstra aux manettes, une défense qui devrait être asphyxiante cette saison, des talents qui vont encore se développer (coucou Tyler Herro, Bam Adebayo), des vétérans qui ont déjà gagné : c’est solide. Après, on connaît tous ces petites phrases de début de saison où on annonce monts et merveilles. C’est bien sur le terrain que tout va se jouer donc vivement le 19 octobre pour envoyer des vrais messages à la concurrence. Pas ceux qu’on lit juste entre deux textos.

Jimmy Butler a humé le parfum des finales et il se verrait bien y retourner cette saison. L’Est est chargé en équipes solides mais un vrai champion doit être capable de faire tomber quiconque se pointe sur son chemin. Voyons si Miami a ça en réserve.

Source texte : Heat Nation