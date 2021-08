Le calendrier 2021-22 des Golden State Warriors : dates importantes, matchs immanquables, c’est par ici !

Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison 2021-22 est enfin tombé ! Une saison qui, on l’espère, comptera bien 82 matchs, pour la première fois depuis deux ans, et qui s’étalera donc logiquement du 19 octobre à la mi-avril. Sans plus attendre ? Focus sur le calendrier… des Golden State Warriors !

Un stylo rouge dans une main, le calendrier de sa franchise préférée dans l’autre, et on prend des notes dans son Agenda TrashTalk

⭐️ L’AGENDA OFFICIEL TRASHTALK 2021-22 !! ⭐️ On débarque dans les écoles, les collèges et les lycées pour la rentrée scolaire 2021 ! 😍🙏 365 jours, 200 anecdotes, 50 quiz et 1 cahier de vacances,… et du bonus ! DISPONIBLE PARTOUT DÈS CE JEUDI ! ❤️ ➡️ https://t.co/iMZMjXlDYK pic.twitter.com/nQYVqaAg4Z — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 31, 2021

Ah les Warriors, une équipe qu’on n’arrive plus vraiment à situer mais pour qui le début de l’hiver apportera déjà quelques réponses. En effet, après un premier round tranquille à la maison dès la reprise (huit matchs) ça va enchainer très fort pour les Dubs avec notamment un joli road trip de cinq matchs à l’Est avant le Christmas Day, et après avoir déballé les cadeaux avec les Suns, la bande à Steph enchaînera avec deux matchs face à Denver puis des rencontres face à Utah, Miami et enfin Dallas. Le reste ? Un petit enchaînement Lakers, Clippers, Nuggets, Blazers avant le All-Star Break puis une série contre les deux franchises de L.A, Denver et Milwaukee en sortie de ASG, bonne ambiance ça, sans oublier le dernier road trip de cinq matchs dans la dernière ligne droite, peut-être un peu plus tranquille celui-là, qui emmènera les Splash Bro et leur crew en Playoffs, parce qu’on n’arrive pas à les situer mais faut pas pousser non plus.

# Plus long road-trip : 5 matchs, deux fois (Sixers, Pacers, Knicks, Celtics et Raptors du 11 au 18 décembre, Magic, Heat, Hawks, Wizards et Grizzlies du 22 au 28 mars)

# Plus longue session maison : 8 matchs, du 30 octobre janvier au 12 novembre (Grizzlies, Thunder, Hornets, Pelicans, Rockets, Hawks, Wolves et Bulls)

# Matchs en antenne nationale : 41, un match sur deux donc, parfait pour fêter le retour de Klay

# Nombre de back-to-backs : 14, comme si on avait inversé 41, tro draule

# Nombre de rencontres tôt en France : 2 (le 28 novembre face aux Clippers à 21h30 et le 25 décembre contre les Suns à 23h).

# Quelques affiches à retenir : vous vous en doutez, chaque duel des Warriors avec un cador sera un potentiel grand match, mais on a dû vous en sélectionner quelques uns malgré tout. Déjà, l’Opening Night le 19 octobre face aux Lakers est un immanquable (c’est à 4h du mat’ mais t’inquiète, t’as le temps de dormir d’ici là). On retrouvera aussi Curry et ses copains pour le Christmas Day face aux Suns et puis, comment passer à côté des confrontations Nets-Warriors, qui s’annoncent incroyables, ‘fin en attaque du moins. On se donne donc rendez-vous les 16 novembre et 29 janvier pour revoir un certain Kevin Wayne Durant jouer face à la seule franchise (pour le moment) qui lui a permis de décrocher une bague, alors que Steph Curry pourra essayer de taper son record de points dès les 26 et 30 octobre face à ses victimes préférées de l’Oklahoma.