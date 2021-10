Les Warriors attaquent leur premier gros virage de la saison : reçus 4/4 avec huit matchs à la maison à venir, ça sent… bon ?

Meilleur bilan de la NBA (à égalité avec les Bulls), les Warriors se préparent pour une série de huit matchs à domicile. L’occasion parfaite pour valider un début de saison exemplaire ?

Avec les Bulls, ils sont la grosse satisfaction de cette première semaine en NBA. Eux ? Ce sont les Golden State Warriors. Avec quatre victoires en quatre matchs (dont une cette nuit contre OKC), la bande à Steph Curry réalise pour le moment un sans-faute et, selon StatMuse, c’est tout simplement le meilleur début de saison pour la franchise depuis… 2015-16. Pour ceux qui auraient oublié, on parle juste de l’année où ils ont réalisé le meilleur bilan de l’histoire de la Ligue. Ouais, ouais, on parle du fameux 73-9. On va calmer tout le monde direct, hors de question de comparer ces deux équipes mais il faut admettre que cette version 2021-22 est pour le moment très sérieuse. Un bilan parfait, trois victoires à l’extérieur, taper les deux clubs de L.A ? Bien joué. Maintenant, reste à voir s’ils pourront enchaîner et prouver que, cette fois, la Dub Nation est bien de retour au premier plan. Pour cela, les Warriors peuvent s’appuyer sur un calendrier favorable puisqu’ils vont désormais jouer huit fois à la maison !

Les Warriors passent à 4-0 : 4 matchs, 4 victoires ! ✅✅✅✅ Début de saison parfait collectivement, et avec un gros gros virage à bien prendre prochainement. 8 matchs de suite à domicile pour Curry et sa bande. Attention…! pic.twitter.com/m7OZ52wyeA — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 27, 2021

Au menu de cette fiesta à domicile : les Grizzlies, le Thunder, les Hornets, les Pelicans, les Rockets, les Hawks, les Wolves et les Bulls. Vous l’aurez compris, ce petit run au Chase Center ne sera pas une promenade de santé puisqu’on trouve quand même cinq équipes qui font actuellement partie du Top 8, que ce soit à l’Est ou à l’Ouest, et notamment Chicago, le pendant des Warriors de l’autre côté du pays. Malgré tout, aucune de ces équipes n’est imprenable non plus, on ne parle pas d’un gros épouvantail à la Milwaukee ou Utah. Est-ce que Steve Kerr et les siens peuvent croire à une série parfaite à domicile ? Vu ce qu’on voit depuis quatre matchs, on a envie de dire why not mais l’important est surtout de garder une bonne dynamique, même s’il faut lâcher un match. Si, dans quinze jours, on revient pour dire que les Warriors sont premiers à l’Ouest avec un bilan de 11-1, on doute que beaucoup de fans des Dubs feront la gueule pour une petite défaite à la maison. Si Curry and co réussissent ce pari, il faudra peut-être revoir les objectifs de la saison à la hausse, surtout quand on sait qu’il y a un Klay Thompson qui attend patiemment dans l’ombre.

On va tenter de ne pas s’enflammer mais ces Warriors font plaisir à voir sur ce début de saison. Cerise sur le gâteau ? Huit matchs à domicile pour venir confirmer les attentes des fans. Rendez-vous dans quinze jours pour calmer tout ce beau monde ou trembler fort des genoux.

Source texte : StatMuse