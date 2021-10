Résumé NBA (scores, stats, highlights) : le Jazz et les Warriors invaincus, les Lakers qui préchauffent et le Thunder bientôt en Ligue 2

Cinq matchs cette nuit et quelques grosses affiches avec notamment les deux franchises encore invaincues à l’Ouest, les Knicks qui continuent d’envoyer du pâté, puis les Lakers qui montent en régime et un Nikola Jokic saignant mais pas longtemps. On envoie le résumé? Allez, on envoie le gros résumé de cette nouvelle nuit NBA.

# Les résultats de la nuit

Knicks – Sixers : 112-99

Thunder – Warriors : 98-106

Mavericks – Rockets : 116-106

Spurs – Lakers : 121-125

Jazz – Nuggets : 122-110

# Ce qu’il faut retenir

Les Knicks ont fait vivre un cauchemar à Joel Embiid

Les Sixers en ont fait voir à Julius Randle

Mais JVLIVS était mieux entouré que Jojo : Knicks win !

18 points à 6/10 dont 4/6 de loin pour Evan Fournier

Le Thunder a été très bon pendant deux quarts-temps, et il est redevenu Thunder

Shai Gilgeous-Alexander a été très, très bon

24 minutes pour Théo Mégalodon mais encore pas mal de maladresse

Les Warriors sont donc à 4-0 et s’apprêtent à débuter une série de huit matchs à domicile

Luka Doncic a lâché quelques perles

Eric Gordon a planté 15 points au troisième quart, rien que ça a relancé quelques hashtags #6MOY mais faut quand même pas pousser

Les Mavs ont fini par disposer tranquillement du voisin de Houston

Kristaps Porzingis avait un énorme cocard et il est également sorti sur blessure, une phrase qui pourrait être le titre de sa biographie.

Incroyable match entre une belle jeunesse des Spurs et deux super-héros californiens

LeBron James n’a pas joué à cause d’une cheville vite fait douloureuse

Nikola Jokic a bouffé français pendant une mi-temps puis il s’est fait un petit bobo au genou

Tant mieux pour le Jazz car sinon le Joker aurait probablement fini en 48/12/12.

Du coup c’est le Jazz qui a gagné et qui est en tête de l’Ouest avec les Warriors

Rudy Gobert a posé 23 points, 16 rebonds et une mi-temps tranquille.

# Quelques images pour égayer votre journée

🚨 ALERTE CHEVILLE : IMMANUEL QUICKLEY 🚨pic.twitter.com/zXC0CSROcS — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 27, 2021

Mi-temps : Knicks 62 – 42 Sixers pic.twitter.com/48Bzi3e7s3 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 27, 2021

Score final : Knicks 112 – 99 Sixers pic.twitter.com/fB7Wf2AYcK — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 27, 2021

Ça m’impressionnera toujours.

Moses Brown fait 2m18. 2m18, et TÉMA CE SPRINT. C’est hallucinant de courir aussi vite et fluide à cette taille.pic.twitter.com/Kle783QBRT — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 27, 2021

LAKERS WIN ! 125-121 à San Antonio avec prolongation. 35 points, 17 rebonds, 4 passes et 4 contres pour AD. 33 points, 8 rebonds, 10 passes et 3 interceptions pour Westbrook. C’était CHAUD, ça a failli terminer en catastrophe pour L.A, mais la victoire est là. Énorme duo. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 27, 2021

Mercredi Panzani en approche, mais pour l’heure on se remet tranquillement de cette nouvelle nuit bien intense. Et si vous ne trouvez pas le sommeil, sachez que c’est peut-être Luguentz Dort qui vous l’a volé, une vanne à double sens hein.