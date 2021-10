NBA Top 10 du jour : cross du jour pour Immanuel Quickley et changement de chaussures pour Tyrese Maxey

Vous connaissez les habitudes ici, on termine donc cette nuit de basket par le traditionnel Top 10 de la nuit, et un Top 10 dans lequel apparait deux fois Jakob Poeltl est forcément un Top 10 différent des autres. Allez, valse de Vienne et magnéto.

Il avait déjà pris une petite leçon par Isaac Okoro hier, et cette nuit c’est Rudy Gobert qui a tenu à rappeler à Austin Rivers qu’il n’était même pas dans le Top 75 du Colorado

Julius Randle a enfoncé Tobias Harris, Julius Randle a enfoncé Joel Embiid, Julius Randle a servi Mitchell Robinson, Julius Randle doit être maire de New York

Anthony Davis a raté un tir, Anthony Davis a pris son propre rebond, mais c’est bien Jakob Poeltl qui sera un jour président de l’Autriche

Petite passe de furet de Jalen Brunson, l’une de ses onze passes de la nuit et c’est un record en carrière pour JB

Doug McDermott n’est pas seulement un intérimaire de play-in, il est aussi capable de monter sur des quarantenaires

Interception et coast-to-coast de Shai Gilgeous-Alexander et service parfait pour Jeremiah Robinson-Earl. En somme, un CTC de SGA pour JRE.

Russell Westbrook a paru cette nuit être un lion sorti de sa cage, du coup Keita Bates-Diop a joué le steak. Keita Steak-Diop.

Si vous cherchez Tyrese Maxey, il est parti à la cueillette et devra ramener sa récolte à Immanuel Quickley

Comme d’habitude, face au Thunder Andrew Wiggins s’est pris pour un MVP. Si ça se trouve y’a vraiment des fans d’OKC qui pensent qu’il est le meilleur joueur de la Ligue.

Russell Westbrook a beau s’être accroché à Jakob Poeltl comme à une branche, cette branche était en fait un roseau et n’a donc pas rompu.

Cinq matchs seulement mais pas mal de came à ce match sous la dent mine de rien. La bonne nouvelle ? C’est que ce soir des matchs il y en a neuf de plus, alors on se dit rendez-vous demain même endroit même heure ?