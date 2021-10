Allez, café – le replay : joueurs de la semaine, quiz et les débuts d’Evan Fournier à New York

Qu’est-ce qu’une saison NBA réussie ? Une saison lors de laquelle la communauté se retrouve pour papoter de l’actu, dans la bonne humeur et à des heures impossibles. Une fois de plus, on a fait chauffer la cafetière après minuit et, comme on est sympas, on vous offre un replay de cette réunion de famille.

Si vous voulez prendre le café et discuter NBA entre drogués de la balle orange, c’est par ici !

Les habitués connaissent, sitôt minuit passé, le carrosse se transforme en citrouille et TrashTalk passe en mode Twitch pour discuter avec les copains de l’actu de la NBA. Les vidéos sorties ces derniers jours, les apéros Top 10 à venir, les joueurs de la semaine, les débuts de notre Vavane national à NYC sans oublier un petit quiz bien béton sur la dernière draft NBA, on a eu de quoi s’occuper pendant ces soixante-quinze minutes tous ensemble. Comme d’habitude, on fait la bise à tous ceux qui étaient là et pour les autres, bah, à très vite.

Allez, café, deux mots que vous connaissez désormais par coeur et qui serons peut-être un jour une marque déposée. Et vous savez quoi ? Vous pourrez alors vous la raconter en hurlant à qui veut l’entendre que vous étiez là, dès le début.