Le calendrier 2021-22 du Utah Jazz : dates importantes, matchs immanquables, c’est par ici !

Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison 2021-22 est enfin tombé ! Une saison qui, on l’espère, comptera bien 82 matchs, pour la première fois depuis deux ans, et qui s’étalera donc logiquement du 19 octobre à la mi-avril. Sans plus attendre ? Focus sur le calendrier… du Utah Jazz !

On repart pour un tour, avec comme ambition de saigner à nouveau la saison régulière (meilleur bilan de la Ligue la saison passée) mais cette fois-ci de confirmer en Playoffs et sur plus d’un tout si possible. Ce qu’il faut retenir de ce calendrier à la sauce mormone ? Que c’est surtout la fin de parcours qui sera accidentée, avec les Blazers, les Suns, les Grizzlies, les Warriors, les Lakers, les Clippers, les Mavs, les Celtics, les Nets, les Knicks et les Bucks dans le dernier mois. Un peu comme si on te proposait une tartiflette géante… en dessert, alors que t’es déjà bien repu.

# Plus long road-trip : 6 matchs, du 20 au 29 mars (Knicks, Nets, Celtics, Hornets, Mavs et Clippers)

# Plus longue session maison : 6 matchs, deux fois (Clippers, Spurs, Wizards, Hornets, Wolves et Mavs du 15 au 25 décembre et Nuggets, Nets, Knicks, Warriors, Magic et Rockets du 2 au 14 février)

# Matchs en antenne nationale : 26, dont trois matchs face à Denver

# Nombre de back-to-backs : 13, probablement en hommage à Donovan Mitchell

# Nombre de rencontres tôt en France : 3 (le 13 novembre à 23h face au Heat, le 5 décembre à 21h30 à Cleveland, le 27 février à 21h30 à Phoenix)

# Quelques affiches à retenir : à force de se faire péta en Playoffs le Jazz commence à avoir pas mal d’équipe à abattre dans des revenge games. On pense aux plus récents, les Clippers (15 décembre, 18 et 29 mars), ou encore aux Nuggets, avec toujours le souvenir de cette incroyable série dans la bulle (26 octobre, 5 et 16 janvier et 2 février). On surveillera également le match de Mike Conley à Memphis le 28 janvier parce qu’on aime la nostalgie, alors que le Jazz aura l’honneur cette année de fermer le Christmas Day face à Dallas, avec l’habituel 25/21 de Rudy Gobert sur la raquette texane.