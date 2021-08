Le calendrier 2021-22 des Phoenix Suns : dates importantes, matchs immanquables, c’est par ici !

Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison 2021-22 est enfin tombé ! Une saison qui, on l’espère, comptera bien 82 matchs, pour la première fois depuis deux ans, et qui s’étalera donc logiquement du 19 octobre à la mi-avril. Sans plus attendre ? Focus sur le calendrier… des Phoenix Suns !

Un apéro bien dense (Nuggets, Lakers et Blazers d’entrée), puis derrière il faudra faire le plein jusqu’à Noël avec un programme pas franchement charnu. ? Un gros début de mois de février, un gros début de mois de mars et une dernière quinzaine inquiétante avec les Nuggets, les Sixers, les Warriors, les Grizzlies, les Lakers, les Clippers et le Jazz dans la dernière ligne droite, sympa pour souffler avant les Playoffs ça. Bonus track, si ça gagne le 20 octobre pour l’opener, le 21 novembre et le 24 mars face aux Nuggets, Mr Suns in Four pourra se renommer Mr Suns in Seven. Voilà, c’est tout, 25ème analyse de calendrier depuis hier et on commence enfin à fatiguer.

# Plus long road-trip : 5 matchs, du 11 au 20 janvier (Raptors, Pistons, Pacers, Spurs et Mavericks)

# Plus longue session maison : 5 matchs, du 27 octobre au 6 novembre (Kings, Cavs, Pelicans, Rockets et Hawks)

# Matchs en antenne nationale : 34, record de franchise, quatrième total de la Ligue et 32 de de plus qu’il y a trois ans. La hyyyyype !

# Nombre de back-to-backs : 14 épines dans le Cactus

# Nombre de rencontres tôt en France : 3 (le 25 décembre à 23h contre les Warriors, le 31 décembre à 19h à Boston, le 27 février à 21h30 @Jazz, le 6 mars à 21h30 à Milwaukee et le 20 mars à 23h à Sacramento)

# Quelques affiches à retenir : forcément beaucoup de choses à retenir pour un finaliste NBA en titre, à commencer par un choc face aux Lakers le 22 octobre, au Staples Center, dès le deuxième match de la saison. Les Suns auront ensuite droit aux fastes du Christmas Day avec une délicieuse bûche face aux Warriors le 25 décembre à 23h, à ceux du Martin Luther King Day avec une rencontre hispano-basket face à San Antonio, et puisque vous l’attendez tous, il faudra attendre le… 10 février pout assister au rematch de la dernière finale NBA face aux Bucks, avec une revanche trois semaines plus tard dans le Wisconsin, le 6 mars.