Le calendrier 2021-22 du Miami Heat : dates importantes, matchs immanquables, c’est par ici !

Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison 2021-22 est enfin tombé ! Une saison qui, on l’espère, comptera bien 82 matchs, pour la première fois depuis deux ans, et qui s’étalera donc logiquement du 19 octobre à la mi-avril. Sans plus attendre ? Focus sur le calendrier… du Miami Heat !

⭐️ L’AGENDA OFFICIEL TRASHTALK 2021-22 !! ⭐️ On débarque dans les écoles, les collèges et les lycées pour la rentrée scolaire 2021 ! 😍🙏 365 jours, 200 anecdotes, 50 quiz et 1 cahier de vacances,… et du bonus ! DISPONIBLE PARTOUT DÈS CE JEUDI ! ❤️ ➡️ https://t.co/iMZMjXlDYK pic.twitter.com/nQYVqaAg4Z — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 31, 2021

Trois premières semaines hardcore comme un son de Kery avec les Bucks en ouverture, puis les Nets, les Celtics, le Jazz deux fois, les Nuggets, les Lakers et les Clippers. Pfiou. Derrière ça se calme un peu (Thunder, Pels, Wizards deux fois, Pistons, Wolves et Bulls) tout au long d’un mois de décembre tranquille qui verra par contre Jimmy Butler et ses soldats se retaper deux fois les Bucks, comme ça c’est fait. Warriors, Blazers, Suns, Hawks, Hawks et Sixers pour fêter le Nouvel An, Lakers, Knicks, Clippers et Celtics fin janvier, Bucks, Nets, Sixers et Suns début mars et Sixers, Warriors, Knicks, Nets et Celtics fin mars avant une dernière ligne droite plus tranquille (Bulls, Raptors, Hornets, Hawks et Magic pour finir).

# Plus long road-trip : 7 matchs du 29 décembre au 12 janvier (Spurs, Rockets, Kings, Warriors, Blazers, Suns et Hawks)

# Plus longue session maison : 7 matchs du 5 au 18 mars (Sixers, Rockets, Suns, Cavs, Wolves, Pistons et Thunder)

# Matchs en antenne nationale : 22, moyenne haute

# Nombre de back-to-backs : 14, moyenne haute

# Nombre de rencontres tôt en France : 2 (le 13 novembre à 23h @Jazz et le 26 décembre à 21h30 vs Magic)

# Quelques affiches à retenir : on commence très fort car dès le premier soir de la saison le Heat recevra le champion en titre, en espérant avoir récupéré quelques tips made in P.J. Tucker pour éviter de se faire balayer de nouveau. On surveillera également l’habituel passage de Jimmy Butler chez ses gosses de Minneapolis le 24 novembre, alors que le 3 février Kyle Lowry en aura probablement gros sur la patate et dans le short pour son retour à Toronto sous le maillot du Heat et que le 10 novembre et le 3 janvier seront deux merveilleuses occasions de faire défendre Udonis Haslem sur Dwight Howard.