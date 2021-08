Le calendrier 2021-22 des Los Angeles Clippers : dates importantes, matchs immanquables, c’est par ici !

Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison 2021-22 est enfin tombé ! Une saison qui, on l’espère, comptera bien 82 matchs, pour la première fois depuis deux ans, et qui s’étalera donc logiquement du 19 octobre à la mi-avril. Sans plus attendre ? Focus sur le calendrier… des Los Angeles Clippers !

Début des hostilités tambour battant (Warriors, Grizzlies et Blazers deux fois) avant un freinage agréable en novembre. Ca repart de plus belle en décembre avec les Lakers, les Blazers, deux fois les Celtics, les Suns, le Jazz, les Nuggets et les Nets pour finir l’année civile, avant d’attaquer un énorme road-trip par un triptyque Lakers, Bucks, Knicks à la mi-janvier, avant d’enchainer Lakers et Bucks début février et deux nouveaux matchs face aux Angelinos en huit jours. Globalement ? Un calendrier salé avec un paquet de matchs à l’heure du déjeuner (heure locale), ça fait plaisir aux fans mais ça tire sur les organismes. Parfait, on a déjà trouvé la raison pour mettre Kawhi Leonard au repos un jour sur deux.

# Plus long road-trip : 8 matchs du 21 au 31 janvier, et il est sale celui-là (Nuggets, Sixers, Knicks, Wizards, Magic, Heat, Hornets et Pacers)

# Plus longue session maison : 6 matchs, deux fois (Hornets, Blazers, Heat, Wolves, Bulls et Spurs du 7 au 16 novembre et Mavs, Mavs, Pistons, Warriors, Pels et Kings du 21 novembre au 1er décembre)

# Matchs en antenne nationale : 27, c’est qu’il fait son petit effet le Nic Batum

# Nombre de back-to-backs : 14, dont un magnifique enchainement 31 décembre / 1er janvier à Toronto et Brooklyn, hic

# Nombre de rencontres tôt en France : 10 (le 21 novembre à 21h30 contre Dallas, le 26 novembre à 21h30 contre Detroit, le 28 novembre à 21h30 contre les Warriors, le 11 décembre à 21h30 contre le Magic, le 8 janvier à 21h30 contre Memphis, le 9 janvier à 21h30 contre Atlanta, le 17 janvier à 21h30 contre les Pacers, le 23 janvier à 19h à New York, le 30 janvier à 19h à Charlotte et le 13 mars à 20h à Detroit)

# Quelques affiches à retenir : le premier match de la saison pour un classique chez les Warriors, une triple-confrontation avec… Pat Beverley en novembre, la revanche des derniers Playoffs face aux Luka Mavericks le 21 novembre. Et, évidemment, les quatre blockbuster games face au voisin Lakers le 3 décembre, les 3 et 25 février puis le 3 mars, quatre matchs sur TF1 bien sûr.