Le calendrier 2021-22 des Brooklyn Nets : dates importantes, matchs immanquables, c’est par ici !

Il est prêt, il est officiel : le calendrier de la saison 2021-22 est enfin tombé ! Une saison qui, on l’espère, comptera bien 82 matchs, pour la première fois depuis deux ans, et qui s’étalera donc logiquement du 19 octobre à la mi-avril. Sans plus attendre ? Focus sur le calendrier… des Brooklyn Nets !

Un stylo rouge dans une main, le calendrier de sa franchise préférée dans l’autre, et on prend des notes dans son Agenda TrashTalk

Entame du feu de dieu pour les Nets, avec un énorme choc à Milwaukee dès l’opener et un déplacement à Philadelphie trois jours plus tard. Derrière c’est « assez » tranquille jusqu’aux fêtes et un enchainement Blazers / Lakers / Clippers / Sixers / Clippers / Grizzlies / Pacers / Bucks, de quoi octroyer aux joueurs de Steve Nash un mois de janvier un peu plus calme. Deux fois Boston, Miami, Philadelphie, New York au mois de mars pour causer un peu de la hiérarchie à l’Est et la fin de saison sera l’occasion de reposer intelligemment les cadres avec des enchainement de type PSG / Noisy-le-sec / Bayern Munich / Bourg-Peronnas / Chelsea / Vesoul.

# Plus long road-trip : 6 matchs du 5 au 14 novembre (Pistons, Raptors, Bulls, Magic, Pelicans et Thunder)

# Plus longue session maison : 6 matchs du 24 octobre au 3 novembre (Hornets, Wizards, Heat, Pacers, Pistons et Hawks)

# Matchs en antenne nationale : 38, parce que Timothe Luwawu-Cabarrot, tout simplement

# Nombre de back-to-backs : 12, service minimum, comme les Lakers et comme les Knicks, foutus petits marchés

# Nombre de rencontres tôt en France : 7 (le 24 octobre à 22h contre Charlotte, le 7 novembre à 21h30 à Toronto, le 17 janvier à 21h à Cleveland, le 6 février à 21h30 à Denver, le 6 mars à 19h à Boston et le 13 mars à 18h contre les Knicks)

# Quelques affiches à retenir : les sommets de basket face aux Bucks évidemment, parce que 2021 ne nous a pas rassasié (19 octobre pour l’opening day et 26 février au Fiserv Forum et 7 janvier et 31 mars à la mez), les affiches interstellaires contre les Lakers (le 25 décembre à Los Angeles pour le Christmas Day et le 25 janvier à Brooklyn), la bise de Kyrie au logo des Celtics le 24 novembre et le 6 mars, le retour de James Harden à Houston le 8 décembre, KD face aux Warriors le 16 novembre et le 29 janvier, Spencer Dinwiddie qui revient à la casbah dès le 25 octobre ou encore Blake Griffin qui claque des 360 à Detroit le 5 novembre, ça en fait des dates à cocher.